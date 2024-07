La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con il supporto di Cultura e Sviluppo e LAMORO, supporta le pubbliche amministrazioni della provincia di Alessandria nello sviluppo di progettualità per lo sviluppo locale.

Proprio per questo, dopo il rinnovo per l’annualità 2024 e l’apertura di due finestre di partecipazione (la prossima prevista per il 2 settembre fino al 1° dicembre 2024) e presentazione di proposte nell’ambito del Progetto Proprio GRANDI BANDI, mette ora a disposizione di Pubbliche amministrazioni (operatori, tecnici, dirigenti, assessori) tre incontri interattivi utili a supportare la diffusione e la crescita di una cultura condivisa della progettazione, con l’obiettivo di stimolare nuove e sempre più coese progettualità territoriali a opportunità di finanziamento legate a PNRR e Europrogrammazione.

Gli incontri, strutturati sullo scambio di informazioni tecniche e pratiche, calate in casi studio reali sviluppati su territorio regionale e nazionale, vedono la partecipazione di relatori professionisti con esperienza pregressa nel settore,esperti del tema oggetto del dibattito e in tecniche di co-progettazione con enti pubblici e non profit.

Nello specifico, si promuove l’iscrizione a:

Mercoledì 25 SETTEMBRE 2024, h 10-12.00, “Amministrare il bene comune: le nuove frontiere del welfare, tra teorie e best practices”, con Elisa Chiaf

"Amministrare il bene comune: le nuove frontiere del welfare, tra teorie e best practices", con Elisa Chiaf

"Grandi opere e politiche pubbliche. I processi decisionali conflittuali dall'approccio DAD alla governance collaborativa", con Stefania Ravazzi

Tutti gli incontri sono organizzati presso la sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo in Piazza Fabrizio De André 76 – 15121 Alessandria

Iscriviti e registrati qui

https://forms.gle/4KNVxr1kLHuesHXd7

Al termine degli incontri, sarà possibile confrontarsi con alcuni professionisti di LAMORO per affrontare singolarmente questioni specifiche.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a pnrr@culturaesviluppo.it o telefonare al 0131.222474.