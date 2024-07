Nasce ad Acqui Terme un nuovo format in grado di ospitare diversi generi musicali, “Un palco, mille emozioni”.

Il contenitore artistico ospiterà Giovedì 1 agosto 2024, alle ore 21:15, presso il Teatro Romano di Via Scatilazzi, Franco Fasano, il celebre autore di brani come “Mi manchi”, “Io amo”, “Ti lascerò” che racconterà attraverso il pianoforte e la sua voce le esperienze vissute in quarant’anni di carriera.

Il 2 agosto 2024 sarà il momento del famoso pianista acquese Enrico Pesce che proporrà il suo viaggio multiforme nel mondo della musica strumentale.

Il 22 agosto 2024 vedrà la volta di Silvio Barisone e di Fabrizio Assandri che proporranno un concerto jazz con chitarra e tastiere elettroniche.

Il 29 agosto 2024 si esibirà il versatile e poliedrico Alessandro Bellati con il reading teatrale del suo libro dedicato al jazz “1924”, nell’occasione verrà accompagnato dal vivo dai Red Jazz Quartet.

Tutti gli spettacoli avranno luogo ad Acqui Terme, presso il Teatro Romano di Via Scatilazzi, alle ore 21:15.