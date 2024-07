Sabato 3 e Domenica 4 Agosto la Pro Loco di Villaromagnano organizza “Movie Nights” in piazza San Michele. Dalle 20.30 apericena (al costo di 10 euro) e, a seguire, la proiezione di due film all’aperto: Sabato “Sing” (cartone animato per bambini) e Domenica “Quasi Amici” (film per tutti).

Prenotazione obbligatoria chiamando i numeri 3480436274 oppure 3465899787.