A Loano torna anche quest’anno il “Cinema in spiaggia”, l’iniziativa varata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Turismo.

Per sei serate di luglio e agosto i Bagni Lampara di Loano si trasformeranno in una vera e propria sala cinematografica in cui verranno proiettati i migliori film per bambini e famiglie.

Il 9 luglio verrà proiettato “Lilli e il Vagabondo”, il 15 luglio “I Croods 2”, il 23 luglio “Ferdinand”, il 6 agosto “Zootropolis”, il 20 agosto “Il Gatto con gli stivali 2”. Chiude la rassegna “Coco” il 27 agosto.

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le proiezioni inizieranno sempre alle 21. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore. In caso di pioggia lo spettacolo non si svolgerà. Il programma potrebbe subire variazioni. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Iat ai seguenti numeri 328/8960085 oppure 019/675694 (interno 341).