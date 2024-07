A Villa Scarsella in programma una grande serata con il balletto. Ospite d’onore l’étoile Luciana Savignano. Tra luglio e agosto sono in cartellone altri sei spettacoli, di vario genere artistico, in grado di regalare belle emozioni.

E’ dedicato al balletto lo spettacolo inaugurale della 13a edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival, attesa rassegna che si svolge, come di consueto nei mesi di luglio e agosto, presso il parco di Villa Scarsella, a Diano Marina, per allietare le calde serate estive regalando emozioni a residenti e turisti, in un vero e proprio teatro all’aperto. Sette sono gli appuntamenti in cartellone. Si parte domani, venerdì 12 luglio (ore 21.30), con il Galà della Danza, il cui programma è composto di tre parti.

Nella prima verrà dato spazio alla locale scuola di danza New Movanimart, con un estratto da Cenerentola per il balletto classico e un estratto della Bella Addormentata nel bosco per il moderno.

La sezione centrale della serata sarà dedicata all’ospite d’onore della serata, Luciana Savignano, una delle star della danza italiana degli ultimi decenni, nel 1975 nominata étoile della Scala di Milano, icona del Boléro e de La Luna, per la quale diversi coreografi hanno ideato spettacoli ad hoc. Una donna energica e determinata, che si aprirà al pubblico di Diano Marina intervistata da Roberta Moschella e nell’occasione riceverà il Premio Emd Diano Marina alla carriera.

Cromatismi, omaggio a Tiziano è il titolo della terza parte dello spettacolo, in cui quattro danzatori professionisti (Emanuela Bonora, Fabio Caputo, Valentina Squarzoni, Giulio Venturini) della compagnia contemporanea Deos di Genova interpreteranno alcuni brani di Georg Friedrich Händel, Henry Purcell Orange Blossom, Tommaso Albinoni e Ludwing Van Beethoven (Sinfonia N.9 in re min op.125, Estratto Inno alla gioia).

“Diano Marina dà il benvenuto alla tredicesima edizione dell’Estate Musicale Dianese, un evento che da anni arricchisce la nostra cittadina con spettacoli di altissimo livello artistico – dichiara il sindaco Cristiano Za Garibaldi -. Siamo orgogliosi di ospitare questo festival, curato con passione e dedizione dall’associazione Ritorno all’Opera, che con impegno costante promuove la cultura e le arti nella nostra comunità e tra i turisti. La presenza di Luciana Savignano è motivo di grande orgoglio per la nostra città e siamo felici di poterle rendere omaggio per il suo straordinario contributo al mondo della danza”.

L’Emd Festival si compone di altri sei spettacoli, in calendario tra il 26 luglio e il 29 agosto, toccando, come tradizione vuole, diversi generi artistici. Anche i successivi appuntamenti sono di altissimo livello: dall’opera con Il Barbiere di Siviglia di Rossini all’operetta Al Cavallino Bianco, dal jazz con il Tullio De Piscopo Quartet al tributo ai Queen della band Break Free, considerata la n° 1 in Europa, da un viaggio tra barocco e rock con l’affascinante quartetto Alter Echo ad una serata dedicata al tango con l’Omaggio a Piazzolla dell’ensemble Dodecacellos. In occasione della serata del 6 agosto, Tullio De Piscopo sarà insignito del Premio Città di Diano Marina.

I posti per tutte le serate sono numerati. I biglietti possono essere acquistati anche in prevendita, presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina (tutte le mattine dei giorni feriali) e presso Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare. Per info e prenotazioni: 351.4221860 (anche whatsapp).

L’organizzazione è curata dall’Associazione Ritorno all’opera, in collaborazione con gli Amici della Musica del Golfo Dianese, con il sostegno dell’Assessorato Turismo e Manifestazioni del Comune di Diano Marina e con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Luciana Savignano (fonte raicultura.it e wikipedia)

Luciana Savignano, nata a Milano 1943, è una delle più interessanti e versatili protagoniste della danza italiana degli ultimi decenni, applaudita all’unanimità dalla critica internazionale. Formatasi presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, dopo un periodo di perfezionamento al Teatro Bolshoi di Mosca, Luciana si diploma all’Accademia scaligera, dove inizia la sua lunga carriera.

Nel 1968 Mario Pistoni la sceglie come ballerina solista per il balletto Il Mandarino Meraviglioso, su musica di Béla Bartòk, con il quale ottiene la sua prima importante affermazione. Nel 1972 diventa Prima Ballerina alla Scala e tre anni dopo, nel 1975, è nominata Étoile, ma abbandona presto il repertorio classico per dedicarsi a ruoli contemporanei, lavorando con i più grandi coreografi della scena internazionale. Il suo repertorio è vastissimo: ricordiamo, fra i tanti ruoli, quello della ninfa ne L’après-midi d’un faune, La Bisbetica Domata di John Cranko e Lola-Lola in L’angelo Azzurro, dedicata al mito di Marlene Dietrich.

Luciana è una danzatrice fuori dagli schemi, amata dai più grandi coreografi, fra cui l’indimenticabile Maurice Béjart, che la invita nella compagnia Les Ballets du XXe siècle e che su di lei costruisce molti ruoli: il primo è Nona Sinfonia; in seguito Béjart crea per lei Ce que l’amour me dit con Jorge Donn. Interpreta inoltre Romeo e Giulietta, Bakti, Leda e il cigno, ma è nel celeberrimo Boléro che la Savignano esprime al massimo le sue doti di ballerina proiettata verso la modernità marzo 1994 ancora Maurice Béjart crea per Luciana La Voce, spettacolo tratto da La Voix Humaine di Jean Cocteau.

Nel 1995 Luciana Savignano inaugura un altro grande e longevo sodalizio artistico, quello con la coreografa Susanna Beltrami con la quale fonda, nel 1998, la Compagnia Pier Lombardo Danza. Dalla collaborazione artistica con la Beltrami nasce, fra gli altri, uno spettacolo di grande successo, da più di un decennio alla ribalta in tutti i principali teatri, italiani: Tango di Luna.

Nell’aprile del 2016 è pubblicata la sua biografia: Luciana Savignano, l’eleganza interiore, scritta dal danzatore Emanuele Burrafato ed edita da Gremese.

Del 2019 è il libro Conversazioni private con Cristiano Cassani e curato da Olga Karasso, Edizioni del Foglio Clandestino.

Ultima testimonianza fotografica della Savignano, il libro “Dedicato” di Angelo Redaelli (edizioni Anthelios, 2021).

In occasione del suo 80° compleanno, in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Non ho mai aderito mentalmente alle categorie delle differenti età, faccio quello che mi sento, le etichette non mi interessano. La mia è una vita da trentenne, mi divido tra due case, una a Milano e l’altra a Torino, un marito e un cane, la mia Kalù”.

Presentazione “Cromatismi, omaggio a Tiziano”

“Lo spettacolo prende spunto – spiegano i responsabili di Deos – dalle opere di Tiziano, uno dei più grandi maestri del Rinascimento. Esse vengono osservate per parti, scampoli, frammenti, estrapolandone dei lembi che diventano trama di un percorso drammaturgico-fisico, che dal colore entra nel dettaglio tralasciando il senso generale del soggetto. I danzatori intavolano un dialogo sottile che vive nello spettacolo, svanisce al suo termine e lascia eco di sé nelle stanze della memoria”.

La compagnia Deos, diretta dal coreografo Giovanni Di Cicco, è nata come progetto sperimentale all’interno della Fondazione Teatro Carlo Felice, dove è rimasta in residenza sino al 2020. Attualmente la compagnia collabora con la Fondazione Luzzati/Teatro della Tosse ed è in residenza presso il Teatro del Ponente, sede del corso di perfezionamento professionale “L’Azione Silenziosa”, riconosciuto dal 2018 dal Ministero della Cultura.

———–

Programma completo 13° Emd Festival – Diano Marina, Parco di Villa Scarsella – ore 21.30

Venerdì 12 luglio

Galà della Danza – Premio Diano Marina alla carriera alla étoile Luciana Savignano

Con la compagnia di danza contemporanea Deos Genova e la Scuola New Movanimart

Posto unico: 15 euro

Venerdì 26 luglio

Il Barbiere di Siviglia – opera completa di Giacchino Rossini

Interpreti: Wiliam Allione (Figaro), Cristiano Scilla (Rosina), Enrico Iviglia (Il Conte d’Almaviva), Fulvio Massa (Bartolo), Alberto Comes (Basilio), Simona Ritoli (Berta), Alessandro Garuti (Ambrogio).

Con il Coro Opera di Parma, Orchestra Sinfonica Terre Verdiane

A cura di Fantasia in Re. Regia di Alessandro Brachetti. Direttore: Stefano Giaroli. Scenografie e costumi: Arte Scenica.

Primo settore: 25 euro – Secondo settore: 20 euro

Martedì 6 agosto

Tullio De Piscopo Jazz Quartet

Metti una sera con… Emanuele Cisi (saxofono), Andrea Pozza (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Tullio De Piscopo (batteria).

Nel corso della serata consegna del Premio Città di Diano Marina a Tullio De Piscopo

Primo settore: 25 euro – Secondo settore: 20 euro





Sabato 17 agosto

Barock… viaggio nella musica, dal barocco al rock

Con il quartetto d’archi Alter Echo String Quartet: Marta Taddei (violino), Noemi Karamas (violino), Roberta Ardito (viola), Rachele Rebaudengo (violoncello)

Posto unico: 15 euro

Giovedì 22 agosto

Queen Tribute Show – Tributo ai Queen

Concerto-spettacolo dei Break Free (Giuseppe Malinconico, Paolo Barbieri, Kim Marino e Sebastiano Zanotto)

Primo settore: 25 euro – Secondo settore: 20 euro





Sabato 24 agosto

Al Cavallino Bianco – operetta in due atti di Ralph Bénatzky

Interpreti: Domingo Stasi (Leopoldo), Cristiano Scilla (Gioseffa), Alessandro Brachetti (Sigismondo Cogoli), Silvia Felisetti (Claretta H.), Domenico Menini (Piergiorgio Bellati), Federica Venturi (Ottilia Bottazzi), Fulvio Massa (Petronio Bottazzi), Stefano Orsini (prof. Hinzelmann).

A cura della Compagnia Teatro Musica Novecento.

Orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli. Regia: Alessandro Brachetti. Coreografie: Salvatore Loritto.

Primo settore: 24 euro – Secondo settore: 20 euro





Giovedì 29 agosto

L’Anima del Tango – Omaggio ad Astor Piazzolla

Ensemble Dodecacellos – Direttore: Andrea Albertini

Posto unico: 15 euro



Per tutte le serate

Ridotto Under 14 (nati/e dal 2010 in poi): 10 euro