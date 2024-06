Le ragazze e i ragazzi del Ceat Centro Educativo di Aggregazione Territoriale di Casale Monferrato insieme ad Attori Storici della Compagnia Teatrale Stregatti under 25 con la collaborazione del Circolo delle Donne il prossimo venerdì 14 giugno alle ore 18,oo ad ingresso libero nei Giardini Pubblici di Alessandria metteranno in scena “Gli Uccelli” da Aristofane alla ricerca della nostra Città sulle Nuvole; evento inserito nel calendario di AFA26, progetto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili che punta alla rigenerazione di luoghi d’interesse della Città di Alessandria attraverso i giovani e il loro talento.

Un percorso di teatro sociale di comunità e teatro integrato che vede varie realtà usare il teatro come mezzo per crescere insieme e ridurre le differenze; teatro come luogo di possibilità per accogliere e fare incontrare persone e gruppi del territorio e della città per creare insieme, sviluppare relazioni e capacità; una possibilità per rendere vive e vere le buone pratiche dedicate alla cittadinanza, l’integrazione e la tolleranza, dando una prospettiva concreta su quello che significa “Fare Insieme”.

L’evento è promosso da Comune di Alessandria, Circolo del Cinema Adelio Ferrero, Ohimeme e realizzato da Compagnia Teatrale Stregatti under 25, Circolo delle Donne, Teatro Sociale di Comunità – Teatro Integrato, Asl Al – Servizio Socio Assistenziale Distretto di Casale Monferrato (AL), Elleuno Cooperativa Sociale S.C.S di Casale Monferrato (AL), Ceat Centro Educativo di Aggregazione Territoriale di Casale Monferrato (AL); la sonorizzazione dello spettacolo è curata da AVE QUASàR con la collaborazione tecnica di ON STAGE.

per informazioni: https://www.ohimeme.com/afa26/

https://www.teatrostregatti.it

telefono 389 4226172 / www.afa26.it