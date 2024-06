Un grande cuore ha accolto turisti e residenti sul molo centrale di Laigueglia per una nuova edizione della “Notte Romantica”, l’evento che ogni anno si svolge a giugno in diverse località turistiche della Penisola. Il “Photo Booth Romantico”, un apparato fotografico e la struttura artistica gigante a forma di cuore allestita sul molo centrale, è stato un successo. Ha fatto da sfondo alle foto ricordo scattate estemporaneamente e consegnate in formato cartaceo ai partecipanti della “Notte Romantica” laiguegliese. La nona edizione della “Notte Romantica”, tra l’altro, è coincisa con il “Percfest”, il festival dedicato al Jazz promosso da Rosario Bonaccorso. “Un evento – spiega Paolo Spalla, consigliere comunale delegato ai Borghi e al marketing – che ha il grande pregio di valorizzare e promuovere il patrimonio storico, paesaggistico, artistico e culturale del nostro borgo”. Quest’anno il tema centrale è stato interamente dedicato all’amore per il nostro cibo. E’ stato allestito infatti un programma di eventi che ha celebrato l’amore in tutte le sue forme. Rispettando il format base dell’Associazione Borghi d’Italia, ma dando spazio alla fantasia e alla creatività per celebrare l’amore in tutte le sue forme, Laigueglia ha deciso di allestire il grande cuore sul molo. Un’occasione perfetta per celebrare l’amore e il romanticismo per gli innamorati che hanno potuto immergersi nella piazzette e nei vicoli del centro storico laiguegliese.

Correlati