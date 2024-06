Dal 23 al 25 maggio, 30 studenti delle classi dalla prima alla quarta del Liceo Peano hanno partecipato allo stage di matematica a Bardonecchia insieme ai loro coetanei di altre scuole del Piemonte, 330 ragazzi nel complesso.

Per tre giorni, in piccoli gruppi di 5 o 6, si sono dedicati ad attività matematiche di vario tipo ragionando, manipolando, costruendo concretamente i modelli dei concetti affrontati in progressione.

Si sono conosciuti, si sono confrontati, hanno discusso per trovare strategie, esempi, soluzioni.

Hanno provato la soddisfazione di essere protagonisti del loro percorso di apprendimento, attraverso la collaborazione tra compagni, affrontando argomenti nuovi e stimolanti: numeri e codici, l’infinito, la crittografia, le geometrie non euclidee.

Non ci sono pause allo stage di matematica: il ritmo è tenuto costante dalla gara dei problemi e dalla caccia al tesoro matematica, dai giochi col pallone, dalle partite a scacchi, dalla passeggiata notturna nel bosco, dalla serata nella sala discoteca del villaggio olimpico.

E tutto scorre nella magnifica cornice delle montagne attorno.

Si torna a casa stanchi e contenti, dopo una cura a base di matematica, montagna e vibrazioni positive scambiate con gli altri.

Per le insegnanti del Peano presenti e impegnate nello svolgimento dello stage, R. Riella e G. Dell’Aquila, è stata una splendida occasione per rinforzare la passione verso il loro privilegiato ruolo nella società.