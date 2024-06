Partiti troppo litigiosi a Tortona: tutti volevano il secondo assessore e così il Sindaco Federico Chiodi decide di non darlo a nessuno: sceglie i più votati di ogni lista e riconferma Giovanni Ferrari Cuniolo come presidente del Consiglio comunale. Un assessore per ogni partito e “qualcosina” in più per i tre partiti più votati: Forza Italia (4 seggi) la carica di presidente del Consiglio, La lega (3 seggi) ha il sindaco e un assessore, Fratelli d’Italia (3 seggi) ottiene la carica di vicesindaco.

Tutto è stato ufficializzato nella giornata di oggi, venerdì 21 giugno, quando il Sindaco Federico Chiodi ha nominato la nuova Giunta comunale di Tortona in seguito alle elezioni amministrative che si sono svolte gli scorsi 8 e 9 giugno e in vista del primo Consiglio Comunale già convocato per giovedì 27.

In Giunta siederanno: Daniele Calore esponente di Fratelli d’Italia che avrà anche l’incarico di Vicesindaco, con le deleghe a Bilancio e Tributi, Forniture ed Economato, Enti partecipati, Avvocatura, Servizi informatici, Servizi demografici;

Giordana Tramarin di Forza Italia a cui sono affidate le deleghe ad Assistenza sociale, Politiche per la famiglia, Volontariato, Sport e Associazionismo sportivo, Pari opportunità, Sanità;

Anna Sgheiz eletta nelle fila della Lega con le deleghe a Commercio, Istruzione e Formazione, Politiche giovanili e della Terza età, Politiche della casa, Lavoro Agricoltura e Industria, Tutela animalista;

Riconfermato Fabio Morreale esponente dell’omonima lista civica che avrà le deleghe a Territorio e Ambiente, Edilizia, Cultura e Manifestazioni, Turismo, Mobilità e Trasporti, Decentramento e Frazioni.

Il Sindaco Chiodi manterrà le deleghe a Lavori Pubblici e Patrimonio, Promozione del territorio in ambito nazionale e internazionale, Sicurezza e Polizia Locale, Viabilità, Protezione Civile, Personale.

“Dopo diversi giorni di trattative con i rappresentanti al livello locale e provinciale delle liste che hanno sostenuto la mia ricandidatura a Sindaco – ha dichiarato Federico Chiodi – sono giunto a individuare una soluzione che tiene in considerazione l’equa rappresentanza delle quattro liste e riconosce l’affermazione personale dei candidati, scegliendo in Giunta i quattro più votati di ciascuna lista. Al contempo ho deciso di non nominare un quinto assessore, come la normativa consentirebbe, allo scopo di lasciare uno spazio ulteriore al dialogo fra i partiti e mantenendo alcune deleghe importanti che potranno prossimamente essere assegnate, nel momento in cui partiti avranno raggiunto un accordo soddisfacente per tutti”.

La Giunta comunale di Tortona sarà presentata ufficialmente nell’ambito di una conferenza stampa martedì 25 giugno presso la sala Giunta in Municipio a Tortona. La foto di rito fatta davanti a Don Orione è significativa e benedice la nuova Giunta