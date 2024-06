Sabato 22 giugno – ore 18:00 – nuovo appuntamento del ricco calendario di eventi e incontri che da sempre contraddistinguono l’attività della dinamica Libreria Namastè Book and Coffee di Tortona. Questa volta ad accogliere l’invito di Elisa e Francesca, le infaticabili libraie padrone di casa, è lo scrittore varesino Lorenzo Franchini, che presenterà il suo libro “Le infinite strade della Vespa” (Ediciclo Editore).

Un volume di piccolo formato, come tutti i titoli della bella collana della Piccola Filosofia di Viaggio di cui fa parte, che sviluppa in forma narrativa un agile saggio di facile lettura che va a esplorare quella che è “… la malia della Vespa, mezzo iconico, dalla personalità spiccata e dallo stile inimitabile, capace di essere una compagna di viaggio speciale per muoversi sulle strade del mondo, come di ispirare la penna di autori importanti o la fantasia di artisti famosi”, come recita la quarta di copertina di questo volumetto che ha per sottotitolo “piccole ruote per andare lontano”. La singolare genesi velata di leggenda del popolare scooter della Piaggio apre queste pagine che vanno poi a ripercorre le strade di quanti, in sella a una Vespa, sono andati alla scoperta dei paesi del mondo e le vicende di quanti, ispirati dalla Vespa, si sono trovati a farne un personaggio dei loro romanzi o il soggetto della propria arte. La narrazione si intreccia ai ricordi personali dell’autore nel segno di una passione che si è tramandata di padre in figlio e gli ha consentito di ripercorrere a posteriori la storia della sua famiglia.

Quello di Franchini è un viaggio in Vespa lungo ormai più di quarant’anni, che lo ha portato a spingersi molto lontano, letteralmente alla Fine del Mondo. Qualche anno fa infatti Franchini è stato tra i protagonisti di un avventuroso viaggio in Vespa attraverso la Patagonia argentina che lo ha portato a raggiungere la Terra del Fuoco, esperienza narrata nel suo precedente libro “Dove il Mondo Finisce” che gli è valso il premio speciale della critica al concorso letterario “Storie in Viaggio”.

A dialogare con l’autore insieme a Elisa e Francesca un co-moderatore d’eccezione, lo scrittore valenzano Giorgio Ricci, volto e penna ben conosciuto a Tortona dove ha vissuto per diversi anni. Sabato 22 giugno, ore 18:00, Libreria Namasté Book and Coffe, via Emilia 168/a, Tortona.