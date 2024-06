Il prossimo 8 giugno dalle ore 21 all’interno della Chiesa di San Giacomo della Vittoria si terrà “Suoni nelle Parole” serata di poesia e musica, organizzata dall’Associazione Lidondria ades e dall’Associazione Spazioidea.

Il programma deve l’alternarsi della bella voce solista di Michela Guassotti accompagnata al piano da Claudio Barbetti e dalla recitazione in versi di Giordano Bovo di alcune sue personali poesie.

Manuela Guassotti laureata in Canto Lirico presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria è stata protagonista di master-class di canto e di ruoli importanti in opere; ad oggi si trova impegnata nell’approfondimento dal repertorio da camera. Claudio Barbetti diplomato in pianoforte al Conservatorio Vivaldi di Alessandria ha al suo attivo diverse esibizioni come solista e master-class per pianoforte a quattro mani; negli ultimi anni è pianista accompagnatore nell’attività concertistica di musica lirica. Giordano Bovo scrittore di poesie, racconti e testi di canzoni in lingua italiana e in dialetto alessandrino tra gli ’70 e ’80 partecipa e riceve importanti riconoscimenti in concorsi letterari nazionali e internazionali; negli ultimi anni pubblica due CD con Alfio Schiavoni e scrive nuove poesie nelle due “lingue”. Il progetto raggiunge risultati inaspettati tanto da decidere nel 2022 di istituire l’Associazione Culturale Lisondria ades e dare spazio alla creazione di esperienze culturali a tutto tondo.

La serata, che è inserita all’interno del rpogramma di giugno della Chiesa di San Giacomo della Vittoria, si annuncia di qualità; la delicatezza della musica e del canto che si itrecciano non il significato delle parole in “Suoni e parole”.