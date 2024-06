Il Circolo Ada Carlotta Garibaldi di Diano Marina, sotto la nuova gestione di Anteas Provinciale in cooperazione con Auser Diano Marina APS, ha avviato ufficialmente le sue attività il 24 gennaio scorso. In questi primi mesi, il Circolo ha offerto una serie di iniziative con l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo e il benessere sociale. Le attività sono state organizzate grazie al supporto del progetto “Anziani: Ben…Essere In Liguria” della Regione Liguria, che mira a sostenere le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.



Tra le attività settimanali che hanno caratterizzato il periodo invernale e primaverile ci sono stati il ballo liscio del mercoledì pomeriggio, una delle attività più amate dai soci del circolo; la tombola del lunedì, occasione di incontro e di gioco che stimola la mente e favorisce la socializzazione tra i partecipanti; la ginnastica dolce, che riprenderà in autunno ed è pensata per favorire il benessere fisico degli anziani; il Tai Chi, praticato il mercoledì mattina fino alla prima settimana di agosto, apprezzato per i suoi benefici sulla salute fisica e mentale; l’allenamento della memoria, disponibile fino alla prima settimana di agosto, offre esercizi cognitivi studiati per stimolare le capacità mnemoniche degli anziani e le presentazioni di libri, organizzate con cadenza mensile, incontri molto apprezzati per il loro valore educativo e ricreativo.

Oltre alle attività sopra menzionate, il Circolo propone anche giochi di carte, corsi formativi e iniziative mirate a favorire la socializzazione e a creare un senso di comunità tra i partecipanti. Oggi pomeriggio per esempio si è svolto l’incontro “Occhio alle truffe telematiche” organizzato sempre nell’ambito del progetto regionale “Anziani: Ben…Essere In Liguria”, fondamentale per ampliare e migliorare l’offerta del circolo, promuovendo un invecchiamento attivo e sostenendo gli anziani fragili.

Le attività del Circolo Ada Carlotta Garibaldi hanno ricevuto un feedback estremamente positivo da parte dei soci. L’accesso gratuito a tutte le iniziative per i tesserati Auser o Antea, anche se provenienti da altre regioni d’Italia, ha contribuito a creare un ambiente inclusivo e partecipativo. Ottimi risultati anche per l’attività a cura di Anteas per l’invecchiamento attivo e gli interventi di comunità solidale (trasporto e accompagnamento di anziani e disabili, consegna di pasti a domicilio e buon vicinato). Inoltre molti volontari del Circolo hanno partecipato all’iniziativa promossa dal Comune “Nonno in gamba” svolgendo attività di sorveglianza dei parchi, attraversamento presso i plessi scolastici e accompagnamento dei bambini a scuola (servizio Pedibus).

“Il Circolo Ada Carlotta Garibaldi, grazie alla nuova gestione e al sostegno della Regione Liguria, ha saputo creare un punto di riferimento importante per gli anziani, offrendo attività variegate e di qualità che promuovono il benessere fisico, mentale e sociale” ha dichiarato l’Assessore Sabrina Messico. “Anche durante la stagione estiva, il centro rimarrà aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30, con chiusura di una settimana per Ferragosto, assicurando così la continuità delle attività e il supporto costante agli anziani del territorio”.