Il mondo del volontariato novese si è dato appuntamento al Museo dei Campionissimi per la prima riunione della nuova Consulta comunale che si è tenuta mercoledì 19 giugno. Alla presenza dei rappresentanti di oltre 40 associazioni è stato definito il Consiglio di Presidenza, organo esecutivo della Consulta, che sarà presieduto da Michela Bernardelli, presidente di Iris (associazione che sostiene i malati oncologici e le loro famiglie). Completano l’organismo dirigente la Vice Presidente Laura Montecucco, rappresentante dell’associazione La Corte dell’Accoglienza ets-odv, la Consigliera Anna Sini, del Corpo Musicale Romualdo Marenco di Novi Ligure, e l’Assessore agli Affari Sociali come membro di diritto. Come prevede il regolamento, della Consulta fanno parte anche due rappresentanti del Consiglio Comunale: le Consigliere Enrica Bosio per la maggioranza e Maria Rosa Porta per l’opposizione.

L’Assessora agli Affari Sociali, Rachida Hasbane, si è detta molto soddisfatta di questo primo incontro: «La nuova Consulta del volontariato sociale e dell’associazionismo nasce da un lavoro condiviso al quale ha partecipato attivamente l’intero Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, che ringrazio sentitamente. L’obiettivo principale è quello di rappresentare un punto di riferimento per le associazioni che operano sul territorio e di sostenere e valorizzare le tante attività che vengono svolte a favore dell’intera comunità».