E’ stata presentata ufficialmente oggi, martedì 25 giugno, la nuova Giunta comunale di Tortona scelta dal Sindaco Federico Chiodi per il suo secondo mandato amministrativo dopo la vittoria alle elezioni dello scorso 8-9 giugno.

Come già annunciato alla fine della scorsa settimana gli assessori sono quattro: Daniele Calore esponente di Fratelli d’Italia che avrà anche l’incarico di Vicesindaco, con le deleghe a Bilancio e Tributi, Forniture ed Economato, Enti partecipati, Avvocatura, Servizi informatici, Servizi demografici;

Giordana Tramarin di Forza Italia a cui sono affidate le deleghe ad Assistenza sociale, Politiche per la famiglia, Volontariato, Sport e Associazionismo sportivo, Pari opportunità, Sanità;

Anna Sgheiz eletta nelle fila della Lega con le deleghe a Commercio, Istruzione e Formazione, Politiche giovanili e della Terza età, Politiche della casa, Lavoro Agricoltura e Industria, Tutela animalista;

Riconfermato Fabio Morreale esponente dell’omonima lista civica che avrà le deleghe a Territorio e Ambiente, Edilizia, Cultura e Manifestazioni, Turismo, Mobilità e Trasporti, Decentramento e Frazioni.

Il Sindaco Chiodi manterrà le deleghe a Lavori Pubblici e Patrimonio, Promozione del territorio in ambito nazionale e internazionale, Sicurezza e Polizia Locale, Viabilità, Protezione Civile, Personale.

Il Sindaco Federico Chiodi ha spiegato i criteri che hanno portato a queste scelte: “Ritengo che i cittadini di Tortona abbiano dato delle indicazioni precise con il loro voto Per questo è stato naturale scegliere le quattro persone più votate delle liste che mi hanno sostenuto alle elezioni per sostenere la responsabilità di affiancarmi in Giunta. La normativa ci consente di riservare un posto per un quinto assessore che potrà essere individuato in seguito. In questa ottica ho ritenuto di mantenere in capo alla mia persona diverse deleghe “di peso” che potranno eventualmente venire redistribuite nel prossimo futuro. Mi piace anche sottolineare il fatto che non sia stato necessario ricorrere forzatamente al criterio delle “quote rosa” poiché il voto stesso dei cittadini ha premiato con risultati eccellenti anche le due donne che oggi siedono in Giunta, rimanendo anche una folta rappresentanza femminile anche nel Consiglio comunale che si riunirà per la prima volta giovedì 27 alle 21”.

Fa eccezione Giovanni Ferrari Cuniolo, il consigliere più votato in assoluto, che ha invece espresso l’intenzione di ricandidarsi alla guida del Consiglio Comunale e quindi non entrerà a far parte della Giunta.

“Voglio anche rivolgere un ringraziamento di cuore – ha aggiunto il Sindaco – ai membri della precedente Giunta con i quali ho lavorato negli ultimi cinque anni: Mario Galvani, Luigi Bonetti, Marzia Damiani e Anna Acerbi con i quali abbiamo affrontato tante sfide difficili e raggiunto risultati importanti, confermati anche dal voto dei cittadini che ha premiato il lavoro svolto. Di quella Giunta rimane Fabio Morreale che rappresenta la continuità con gli ultimi cinque anni affiancato dai nuovi componenti che confido sapranno dare ulteriore linfa e punti di vista differenti nel proseguire sulla strada tracciata dai loro predecessori, comunque espressione delle medesime forze politiche che compongono la coalizione di maggioranza”.

Daniele Calore, neo vicesindaco in quota Fratelli d’Italia, imprenditore nel settore immobiliare, vanta una notevole esperienza essendo già stato diverse volte eletto in Consiglio e avendo ricoperto già l’incarico di assessore nella Giunta Berutti: “Il bilancio è centro nevralgico dell’attività del Comune. Ho già avuto modo di confrontarmi con la dirigente del settore finanziario e come già sapevo, avendo studiato e approvato i bilanci comunali dal Consiglio comunale nella scorsa amministrazione, la situazione dei conti è solida e ben gestita, come dimostra ad esempio la puntualità nel pagamento dei creditori. Ritrovo inoltre la delega agli enti partecipati che ho già avuto nella mia precedente esperienza in Giunta, in una situazione molto diversa, e che ritengo sia un altro aspetto fondamentale da sviluppare per il Comune”.

Anna Sgheiz (Lega), la più giovane con i suoi 24 anni, studentessa di Giurisprudenza all’università di Pavia, è stata Consigliere comunale negli ultimi cinque anni e Consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica: “L’incarico all’Istruzione e alla formazione mi offre l’opportunità di proseguire nel percorso amministrativo legato alla scuola, nel caso del Comune dal punto di vista dei servizi scolastici dove molti importanti progetti sono stati avviati dalla precedente amministrazione e che intendiamo proseguire. Sono lieta che il Sindaco mi abbia affidato anche i rapporti con il Commercio, che sento molto vicino per storia famigliare, e la tutela animalista tema che sta giustamente ottenendo sempre più attenzione e interesse”.

Giordana Tramarin (Forza Italia), si occupa di grafica pubblicitaria ed è attiva da molti anni nel mondo del volontariato e nella formazione sanitaria, negli ultimi anni ha guidato le iniziative del gruppo femminile di FI, Azzurro Donna, come “Tortona Città Cardioprotetta” e “Tagliamo per bene”: “Ringrazio il Sindaco e il Segretario del mio partito per la fiducia che mi hanno accordato. Le deleghe che ho ricevuto riguardano il mondo del volontariato, del sociale e della sanità, ambiti che conosco molto bene e nei quali credo di poter dare il mio personale contributo. Posso garantire il massimo impegno nel mettere al centro la cura delle persone”.

Fabio Morreale, finanziere in congedo, negli ultimi cinque anni aveva ricoperto l’incarico di vicesindaco e ritrova molte delle deleghe che aveva avuto già nella passata Amministrazione: “Un grazie al Sindaco per avermi riconfermato la fiducia e i tanti tortonesi che hanno premiato la mia lista civica con un risultato davvero significativo. Il mio ruolo sarà in continuità che la passata Giunta, avendo l’opportunità di proseguire il lavoro iniziato negli ambiti dell’urbanistica e della tutela ambientale, oltre alla cultura e alla promozione turistica settori che ci stanno dando grandi soddisfazioni”.