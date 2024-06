Dopo il successo delle presentazioni vogherese e tortonese, venerdì 21 giugno, alle ore 18.30, si svolgerà l’”aperitivo letterario” di Roberto Carlo Delconte a Castelnuovo Scrivia, presso la suggestiva quanto insolita location della terrazza panoramica di “Villa Angiolina” (di proprietà del prof. Gianni Granelli), mentre, in caso di maltempo, sarà disponibile la “Sala delle feste” nella stessa abitazione (che ricordiamo è in via De Gasperi n. 22). Delconte dialogherà con due giovani: Giulia Torti e Pietro Zeme, dimostrando ancora una volta come lui creda nei ragazzi e si trovi bene con loro. L’occasione sarà quella degli ultimi due libri pubblicati dallo scrittore castelnovese: “Il dito e l’anello – Elzeviri”, Firenze 2023; e “Mogli, cavalli, meloni e… – Diario – aforismi, fatti, incontri”, Castelnuovo Scrivia, 2024; mentre al termine dell’incontro seguirà un rinfresco offerto da alcuni dei numerosi sponsor presenti.

In breve, il primo libro è una raccolta di articoli di Delconte su vari argomenti (tra giornalismo e letteratura), che spaziano da ricordi autobiografici, nel tipico stile dell’elzeviro, a riflessioni su importanti temi, senza trascurare l’arte e la cultura; il secondo libro proposto è un diario che contiene moltissime annotazioni dell’autore, il quale spesso cita fatti e persone che ha incontrato nelle sue numerose e varie esperienze di vita. L’opera è un chiaro omaggio ai diari di Pier Angelo Soldini, ed è costruito – secondo l’insegnamento di questo grande scrittore castelnovese – come una sorta di “romanzo-diario” nel quale il protagonista è l’autore stesso del libro, che si racconta senza filtri o finzioni. Un’opera dunque viva, scorrevole ma anche ricca di cultura, in grado di offrire ai lettori infiniti spunti di riflessione ma anche occasione di godibile lettura (come già rilevato da importanti critici, tra cui Luigi Accattoli, firma storica del “Corriere della Sera”). L’incontro – che cercherà di riproporre il clima sereno e vivace dei famosi salotti (di amicizia e cultura) così decantati dal Bandello – metterà in evidenza, attraverso il dialogo tra i vari protagonisti, la capacità dell’autore di sapersi raccontare e di riproporre aneddoti ed esperienze davvero importanti e in grado di suscitare interesse e curiosità nei presenti.

A disposizione per inviare altro materiale che si rendesse necessario:

Foto copertina libri

Foto Autore

Notizie biografiche sull’Autore / altre informazioni