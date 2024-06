In occasione delle “Giornate Europee dell’Archeologia“, il MA-DE Museo Archeologico Dertona ha organizzato alcune iniziative di carattere didattico e divulgativo in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con il MUDI-Museo Diocesano di Tortona, l’Azienda Turistica Locale-Alexala e l’Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica di Tortona, al fine di promuovere i Musei e il patrimonio archeologico della città.

Si inizierà venerdì 14 giugno, a partire dalle ore 17.30 fino alle 19, con una caccia al tesoro articolata fra le sale espositive del MA-DE e quelle del MUDI che, attraverso il riconoscimento di oggetti o particolari decorativi, permetterà di soffermarsi su alcuni aspetti e curiosità riguardanti l’epoca romana, ma anche quella medievale e la prima età moderna.

Il gioco avrà inizio presso la sede del Museo Archeologico e si concluderà nelle sale del Museo Diocesano.

Per sabato 15 giugno, a partire dalle ore 17.30, è prevista la presentazione e la degustazione di due antichi vini romani, la cui produzione è frutto di anni di attente ricerche da parte dell’archeologo e sommelier Simone Tabusso, ma anche della forte volontà di trasformare in realtà quanto ricostruito con l’analisi, lo studio e la ricerca archeologica.

Nei pomeriggi del 15 e del 16 giugno sarà, inoltre, possibile visitare il nuovo percorso espositivo del MA-DE con la guida di Paola Comba, conservatore archeologo del Museo.