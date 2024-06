Nel 2024 il Tour de France, per la prima volta nella sua storia, partirà dall’Italia: tre sono le tappe che coinvolgeranno territori italiani ognuna dedicata ai grandi campioni del ciclismo italiano vincitori del Tour, Gino Bartali, Marco Pantani e Fausto Coppi, il Campionissimo fra i più leggendari ciclisti della storia a cui il nostro territorio ha dato i natali. La terza e ultima tappa italiana sarà lunedì 1’ luglio, prenderà il via da Piacenza per arrivare a Torino e il percorso prevede il transito dei ciclisti anche da Tortona alle ore 13 circa, per omaggiare i luoghi che hanno visto Fausto Coppi crescere e diventare un campione. Proprio nella nostra città è previsto il GPM “Cote de Tortona” dedicato a Coppi.

Il percorso cittadino vedrà la “carovana” di corridori entrare da via Emilia nord, provenienti da Pontecurone, procedendo verso largo Carabinieri d’Italia, largo Europa, corso Romita, piazza Roma, via XX Settembre e viale Vittorio Veneto dove i corridori saliranno sulla collina del Castello in viale Fausto e Serse Coppi dove si trova il traguardo della “tappa volante”. Quindi si proseguirà in strada Fornaci, via Caduti della Libertà, corso Don Orione, via Balustra e sulla circonvallazione per poi immettersi dalla rotonda “Liebig” in strada per Alessandria in direzione del capoluogo di provincia.

Per la giornata di lunedì 1 luglio sono quindi previsti provvedimenti viabilistici di chiusura di tutte le strade interessate dalle ore 10 circa fino al primo pomeriggio, dopo il completo passaggio della gara.

Inoltre dalle ore 7 alle 14 (o comunque dopo la conclusione della manifestazione) è stato già disposto il divieto di sosta in strada statale per Voghera, via Emilia, largo Carabinieri d’italia, largo Europa, corso Romita, largo Borgarelli, piazza Roma, via XX Settembre, viale Vittorio Veneto, viale F. e S. Coppi, strada Fornaci, via Caduti della Libertà, corso Don Orione, via Balustra, strada statale per Genova, strada Statale per Alessandria.

Nell’immagine il percorso tortonese del Tour; nel file pdf il dettaglio delle strade interessate dal percorso, gli attraversamenti consentiti fino a quando possibile e i percorsi alternativi