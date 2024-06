A Loano è tutto pronto per “Il ritorno dei Doria”, la grande festa rinascimentale che venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno rievocherà la proclamazione della libera contea di Loano sancita nel 1575 durante la signoria dei conti Zenobia Del Carretto e Gianandrea Doria. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Vecchia Loano e patrocinata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano con la consulenza del gruppo Le Gratie d’Amore e la collaborazione dell’agenzia Mway Communication & Events.

Oltre a essere una rievocazione storica che intende ricostruire con coerenza e sulla base di documenti originali ciò che accadde il 2 luglio 1575, data di insediamento dei principi Doria e del giuramento della comunità loanese, l’evento sarà un’occasione per animare il centro storico e il lungomare con spettacoli a tema storico. Turisti e residenti saranno coinvolti in un autentico viaggio attraverso i secoli, con un grande spettacolo in stile tardo rinascimentale che abbraccerà tutto il centro città. L’animazione includerà spettacoli di fuoco, esibizioni di musica folk medievale e rinascimentale, giocoleria e giullaria, magia e fachirismo, oltre a giochi e laboratori creativi per i bambini.

Il presupposto storico

Nel 1575, dopo complesse vicende storiche, il feudo di Loano venne assegnato alla famiglia Doria che governerà in modo indipendente la contea fino al XVIII secolo. Da questa data Loano conoscerà una fase storica di grande sviluppo economico ed artistico che durerà per oltre due secoli. Gianandrea era nipote del grande ammiraglio Andrea Doria e aveva partecipato alla Battaglia di Lepanto. Ma è il nome della principessa Zenobia ad essere particolarmente legato a Loano, dove la nobile coppia soggiornava a più riprese durante l’anno. Assieme a Gianandrea, Zenobia assicurò la committenza monumentale di Loano: dal palazzo Doria alla chiesa di Sant’Agostino al convento di Monte Carmelo.

Di seguito il programma completo della manifestazione.

Venerdì 14 giugno

Dalle ore 20 in piazza Italia a Loano cena su prenotazione, con portate e pietanze di epoca rinascimentale servite e narrate dall’Associazione Sestiere Castellare. Durante il convivio spettacoli di fuoco e di falconeria accompagnati dalla musica dei Sonagli di Tagatam. Ospiti d’onore Donna Gesine Doria Pamphilj e il consorte Don Massimiliano Floridi. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione e l’acquisto del biglietto, disponibili presso i seguenti esercizi commerciali di Loano: La Perla, via Cavour 23, La Bottega del Vimine, via Cavour 8, Bar Rino, corso Roma 200. Lo spettacolo in piazza è gratuito e aperto a tutti.

Sabato 15 giugno

Dalle ore 19 “incursioni” di gruppi di armati e popolani che nel tardo pomeriggio daranno vita nelle strade e negli slarghi del centro storico e sul lungomare Garassini a momenti di vita e “pattugliamenti” in vista dell’arrivo dei principi Doria, nel frattempo, in piazza Italia fino alle ore 22, la fattoria degli animali di corte con il battesimo della sella, esibizioni e prove di falconeria, il mercato storico dei mestieri, combattimenti e spettacolo.

Dalle ore 21 il corteo nobile dei Principi Doria prenderà il via dall’oratorio di San Giovanni Battista (confraternita dei Disciplinanti Bianchi) per proseguire da piazza Rocca verso il lungomare Garassini per arrivare al palco di Orto Maccagli dove i gruppi Pro Musica Antiqua e Le Gratie d’Amore allieteranno i Principi con alcuni balli rinascimentali di benvenuto. Gli attuali rappresentanti della famiglia Doria (la principessa Gesine Doria Pamphilij e il consorte Massimiliano Floridi) e i rievocatori che impersoneranno gli antichi signori della città, cioè il principe Gio Andrea Doria e la consorte Zenobia Del Carretto, insieme alla figlia Vittoria, al futuro genero Ferrante Gonzaga e al loro seguito, saranno accolti da salve di archibugio e dal saluto di armati e dignitari, oltre che dall’omaggio del rappresentante imperiale (che “consegnerà” il feudo di Loano ai Doria sulla base del diploma rilasciato dall’imperatore Massimiliano II d’Asburgo).

Il corteo dei Principi sfilerà sul lungomare e nel centro storico raggiungendo prima piazza Massena, porta Passorino, piazza Rocca e quindi piazza Italia. Nelle piazza Massena e Rocca si alterneranno, prima del loro arrivo, gli spettacoli di giullarìa e fuoco degli Iannà Tampé e di musica folk medievale-rinascimentale dei Sonagli di Tagatam e Damnio Fulgor di Borgio Verezzi. A completare il corteo i rievocatori del Palio di Giustenice in un legame ideale con i Del Carretto, la famiglia della contessa Zenobia. Lungo tutto il percorso alcuni momenti di sosta per brevi spettacoli degli Sbandieratori di Asti.

In piazza Italia alle 22 circa il corteo arriverà all’oratorio Nostra Signora del Santissimo del Rosario (confraternita delle Cappe Turchine) e subito dopo in piazza Italia, dove inizierà la rievocazione vera e propria con la cerimonia di investitura del feudo di Loano, salve di archibugio e manovre militari, gli omaggi delle Confraternite e la lettura del documento originale del 1575 conservato nell’archivio Doria Pamphili. A seguire la festa rinascimentale con giochi d’arme, musiche e danze del tardo ‘500, giochi di fuoco, giullarìa e molto altro. Saranno eseguite anche musiche e danze che i maestri della fine del ‘500 dedicarono proprio alla figlia di Gianandrea e Zenobia, Vittoria, interpretata da una giovane rievocatrice delle Gratie d’Amore.

Intanto il centro storico e il lungomare continueranno a ospitare momenti di spettacolo con musica, sbandieratori, giochi di fuoco e giullari. Il tutto per un grande momento di spettacolo alla maniera dei sovrani del tardo Rinascimento: la corte che Giovanni Andrea e Zenobia tenevano nel palazzo di Fassolo a Genova e in quello di Loano. Tra le novità dell’edizione 2024 anche i laboratori didattici creativi a cura di Linda Castiglione, sulle arti e i mestieri nel Rinascimento per i bambini dai 5 anni, che si svolgeranno presso la piazzetta della Casetta dei Lavoratori del Mare sul lungomare dalle ore 18.00. (Per prenotare il laboratorio: Linda +39 370 3728506).

Domenica 16 giugno

Alle ore 18.30 presso il palco di Orto Maccagli, lungomare di Loano si terrà la presentazione del libro “Le Feste di Carnevale dei giovani Doria a Loano 1582-1588” di Elisa Bruzzone, ospiti la Principessa Gesine Doria Pamphilij e il consorte Massimiliano Floridi. A seguire consegna del riconoscimento alle donne del Carnevalöa da parte di Fidapa Loano Riviera delle Palme.

