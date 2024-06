SE ne parlava già da diverso tempo, ma oggi come riporta la Gazzetta dello Sport il primo colpo di mercato della Juve Next Gen arriva dalla Serie D e precisamente dal Derthona calcio: è Luca Amaradio, un esterno mancino 2005 che l’anno scorso si è messo in mostra siglando 7 reti in 39 partite. La Juve lo conosceva già e secondo la Gazzetta lo seguiva da qualche anno e lo ha monitorato anche quando giocava nel settore giovanile dell’Alessandria: si tratta di un giocatore molto intelligente tatticamente, che può svolgere anche le mansioni di mezzala e negli ultimi anni è cresciuto molto anche sul piano fisico. Il passaggio nella seconda squadra della Juve potrebbe dargli una spinta decisiva verso il calcio che conta, continuando la scalata. Amaradio andrà nel gruppo che sarà affidato a Paolo Montero. Sempre secondo la Gazzetta per ruolo e soprattutto per gestione di monitoraggio della Juve, Amaradio ricorda Cambiaso.

FOTO TRATTA DAL CANALE YOU TUBE DI RADIO PNR