La danza – movimento terapia per il benessere della popolazione sarà il topic del prossimo appuntamento dei seminari online organizzati dal Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

“Danzare verso il benessere: un ritorno sociale sull’investimento degli interventi di danza-movimento” è il titolo dell’incontro che sarà trasmesso in diretta dalle ore 14,00 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’AOU AL.

Relatrice sarà la professoressa Teresa Filipponi, Senior Lecturer Human Nutrition Faculty of Life Sciences and Education, University of South Wales (UK), che ha presentato lo studio al 43° Annual International Nursing & Midwifery Research and Education Conference di Dublino.

La professoressa sarà ospite del Centro Studi per l’intera settimana, durante la quale avrà l’opportunità di scoprire le numerose attività svolte dal DAIRI nei diversi settori, a partire da quelle dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie.

A moderare il seminario sarà Tatiana Bolgeo, direttore del Centro Studi Ricerca Professioni Sanitarie del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi.Per sostenere la ricerca del DAIRI, e più in generale quella dell’Ospedale, è possibile dare il proprio contributo direttamente dalla pagina www.fondazionesolidal.it/donazioni/.