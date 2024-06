Si terrà sabato 29 giugno alle ore 10:30 presso Calata Anselmi ad Imperia la cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato ai caduti nelle missioni internazionali per la pace.

Realizzata dall’artista Giuliano Ottaviani, l’opera rappresenta un tributo al valore e all’impegno di tutti gli uomini e le donne che hanno prestato servizio nelle missioni di pace in giro per il mondo. La scultura in bronzo raffigura le colombe della pace in volo sopra una figura umana, mentre una targa recita la dedica “A ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

L’ideazione e la realizzazione del monumento sono frutto della sinergia tra il Comune di Imperia, il Maresciallo Antonio Brunetti, la Federazione Provinciale “Istituto del Nastro Azzurro” e la Sezione Provinciale “Unione Nazionale Mutilati per Servizio”.

Alla cerimonia sarà presente il Gen. C.A. Riccardo Galletta, in rappresentanza del Dicastero della Difesa, che porterà il saluto ufficiale del Ministero e testimonierà l’importanza del sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita durante le missioni di pace.

“In un contesto storico che registra ogni giorno nuove e allarmanti tensioni da oriente e occidente, la Città di Imperia vuole rendere il giusto tributo ai caduti militari e civili nelle missioni di pace. Insieme alle Associazioni che hanno promosso l’iniziativa, rivolgeremo lo sguardo verso coloro che ogni giorno sono impegnati sugli scenari internazionali, ricordando chi ha dato la vita nello svolgere con amore la propria missione. Invito i cittadini a prendere parte alla cerimonia, che sarà senz’altro un momento di profonda riflessione, arricchito dall’intervento del Generale Galletta”, commenta il sindaco Claudio Scajola