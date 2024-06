In occasione della Festa di San Giovanni, la Polizia Locale di Imperia è presente con uno stand operativo ogni giorno dalle ore 18:00 alle ore 23:30, offrendo un prezioso punto di riferimento per cittadini e turisti.

Oltre a garantire la sicurezza dell’evento, la Polizia Locale si impegna in importanti attività informative. Tra queste, spiccano i progetti di contrasto alle truffe rivolti in particolare alle persone anziane. Gli agenti sono disponibili per fornire consigli e materiali informativi su come riconoscere e prevenire le truffe, un fenomeno purtroppo in crescita che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione.



Un’altra iniziativa è il progetto di educazione stradale dedicato ai più giovani. Attraverso dimostrazioni pratiche e sessioni informative, la Polizia Locale si propone di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del rispetto delle regole della strada, promuovendo comportamenti responsabili e sicuri.

“Questa iniziativa, oltre a garantire un presidio di sicurezza durante i giorni dell’evento, è un’opportunità per i cittadini di conoscere più da vicino le attività della Polizia Locale e partecipare ai nostri programmi informativi. Voglio esprimere un plauso agli agenti per il loro impegno costante nel fornire un supporto efficace e immediato a tutti i cittadini”, commenta l’assessore delegato alla Polizia Locale, Antonio Gagliano