Tre variazioni al bilancio di previsione e la prima variazione al Dup (Documento unico di programmazione) sono stati gli argomenti trattati dal Consiglio Comunale riunitosi ieri sera, lunedì 24 giugno.

I punti all’ordine del giorno, già esaminati in sede di commissione competente, sono stati illustrati dall’Assessora al Bilancio, Carlotta Carraturo.

Per quanto riguarda la seconda variazione di bilancio le maggiori spese ammontano a circa 377.000 euro. Tra queste sono compresi 280.000 euro, finanziati dal PNRR, per migliorare e implementare i servizi digitali offerti ai cittadini. Nella seconda variazione, inoltre, rientrano le risorse per il completamento del piano delle attività del sistema bibliotecario, per l’adeguamento dei prezzi degli appalti e per l’acquisto di computer per la protezione civile.

Più corposa la terza variazione che riguarda sia la parte corrente che la parte investimenti. Tra gli interventi più significativi, il coordinamento pedagogico negli asili e le attività nei centri estivi, l’attivazione del bando per l’informagiovani e per il potenziamento dello sportello immigrati. Per gli investimenti spiccano i 440.000 euro destinati alle asfaltature e alla riqualificazione della viabilità cittadina, 130.000 euro per lavori nell’ambito della scuola Boccardo e 72.000 euro per l’ampliamento dell’offerta asili nido che permetterà di ottenere 16 posti in più.

La quarta variazione di bilancio, infine, è strettamente collegata alla prima variazione al Dup 2023-2025 che prevede, in particolare, l’inserimento del piano triennale delle opere pubbliche. Tra queste ultime, le principali riguardano lo scolmatore del Rio Gazzo (euro 3.500.000), la riqualificazione dell’ex Cavallerizza (euro 2.800.000), il mutuo per il rifacimento della pista di atletica (euro 740.000), la realizzazione di un asilo nido nella scuola Oneto (euro 960.000). Sul fronte degli investimenti sono previsti interventi urgenti sul patrimonio immobiliare per 220.000 euro e l’implementazione dei capitoli di spesa per le manutenzioni (sfalcio erba e cura del verde, rappezzi stradali, ecc.).

La seduta è proseguita con una lunga discussione durante la quale sono stati toccati tutti i temi principali contenuti nei punti all’ordine del giorno. In generale i gruppi di opposizione hanno ribadito il giudizio negativo espresso a gennaio in occasione dell’approvazione del Dup. Tra gli argomenti più contestati il potenziamento dello sportello immigrati e l’intervento di recupero del Parco Castello, rispetto al quale sono state espresse critiche all’esecuzione e alla direzione dei lavori.

Di segno opposto gli interventi dei Consiglieri di maggioranza, i quali, attraverso diverse argomentazioni, hanno invece sostenuto le scelte effettuate dall’Amministrazione comunale. Al termine del dibattito si è proceduto alla votazione sui singoli punti che sono stati approvati ottenendo tutti lo stesso esito, vale a dire 9 voti favorevoli e 6 contrari