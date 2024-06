I dati definitivi del Viminale, per quanto riguarda le elezioni europee a Tortona parlano chiaro: i tre partiti del Centro destra hanno ottenuto il 60,55% dei consensi. E’ presto per paragonare questo dato alle Regionali, ma soprattutto alle Comunali perché si sa che in quest’ultime il voto è molto diverso e le percentuali dei vincitori calano anche drasticamente, ma Federico Chiodi potrebbe essere riconfermato già al primo turno.

