Oggi, venerdì 14 giugno 2024, in seguito alle consultazioni elettorali Amministrative tenutesi sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, è stato proclamato Sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra.

Nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio, si è tenuta la cerimonia informale di passaggio di consegne con il primo cittadino uscente.

Emanuele Capra, Avvocato, è stato eletto per la prima volta in Consiglio Comunale nel 2009; nel 2012 è stato nominato Assessore e in seguito Vice Sindaco con deleghe al Turismo, Manifestazioni, Grandi Eventi, Comunicazione, Casale Capitale del Monferrato, Lavoro e Formazione Professionale, Politiche per la Famiglia, Servizi Sociali, Immigrazione, Marketing Territoriale. Nel 2014 è stato eletto Consigliere Comunale e nel 2019 ha ricoperto l’incarico di Vice Sindaco con le deleghe ai Lavori Pubblici e alle Manifestazioni.

“Abbiamo davanti un quinquennio per portare avanti i progetti iniziati durante la scorsa consigliatura – ha affermato il Sindaco appena insediato – un’opportunità eccezionale che ci è stata data dai nostri concittadini, che hanno apprezzato la prospettiva che abbiamo offerto constatando la concretezza e i primi risultati di un percorso che proseguirà con vigore e vivacità”.

Federico Riboldi, Sindaco uscente e neo eletto in Consiglio Regionale del Piemonte ha concluso: “Questo è un passaggio di consegne che segna una continuità amministrativa, rafforzata da un impegno su fronti più ampi: la collaborazione pluriennale con il Sindaco Capra, nelle sale di Palazzo San Giorgio, proseguirà con il mio impegno a Palazzo della Regione di Torino, per Casale e per tutto il Gran Monferrato”.

In seguito è stato, inoltre, presentato il Vice Sindaco Luca Novelli, impiegato del settore sanitario, nella precedente Giunta Comunale Assessore al Volontariato, Politiche giovanili, Associazionismo, Politiche sociali, Sport, Tutela animali, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile.

L’Ufficio Elettorale Centrale, dopo la proclamazione del Sindaco, proseguirà nelle operazioni che porteranno alla definizione della composizione del nuovo Consiglio Comunale.