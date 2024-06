Per la terza volta (e la seconda in poche ore) , Federico Chiodi aggiorna la storia di Tortona: il giorno dopo le elezioni la sua vittoria assume contorni ancora più schiaccianti e incredibili perché ottenendo più del 60% dei consensi la sua maggioranza guadagna un consigliere in più e rispetto ai 10 della scorsa edizione ne ottiene 11 togliendone uno alla minoranza: il consigliere andrà a Forza Italia che ne fa 4, mentre tre andranno a Fratelli d’Italia e Lega e uno alla Lista Morreale. Non solo ma la sua scelta di candidare tante donne ha portato ad un risultato inaspettato: per la prima volta nella storia di Tortona cinque donne vengono elette direttamente in Consiglio comunale, come potrete leggere di seguito perché pubblichiamo l’elenco completo di quanti voti ha preso ogni tortonese candidato in Comune e chi entrerà in Consiglio Comunale alla luce delle probabili scelte sugli assessori fatte da Federico Chiodi che ci sentiamo di anticipare.

Questi, innanzi tutto i risultati definitivi:

La lista “Tortona Popolare” che aveva come Candidato Sindaco Stefanella Ravazzi con solo 249 voti par al 2,12% non ottiene alcun seggio. Tra l’altro non ha raggiunto neppure la percentuale di sbarramento del 4%.

Prima di passare all’elenco dei voti per ogni candidato e di seguito per ogni partito vi diciamo chi entrerà in Consiglio comunale anche alla luce dei probabili assessori che verranno scelti e decisi dal Sindaco Federico Chiodi nei prossimi giorni, ma crediamo molto presto e forse già nei prossimi giorni perché incredibilmente fra i tre maggiori partiti della maggioranza c’è stato un insospettabile equilibrio, rotto solo dall’ 11esimo consigliere a vantaggio di Forza Italia che ovviamente potrà designare il presidente del Consiglio senza mugugni da parte degli altri alleati.

Giovanni Ferrari Cuniolo di Forza Italia che ha ottenuto ben 468 preferenze: non sappiamo se nella storia di Tortona ci sia mai stato qualche candidato consigliere comunale che abbia preso così tanti voti: in quella recente nessuno, forse ai tempi della Democrazia Cristiana e di Palenzona non lo sappiamo. Visto il clamoroso successo politico Giovanni potrebbe chiedere qualsiasi cosa, ma sappiamo che lui sceglierà di continuare a fare il presidente del Consiglio Comunale ruolo che ama e che gli è congeniale: nessuno meglio di lui è riuscito in passato ad interpretare questa importante carica istituzionale sembra snobbata dai politici e alla quale lui ha dato un ruolo di Dignità.

LA FUTURA GIUNTA COMUNALE

Fatte le doverose premesse che deve essere composta da 5 assessori oltre al Sindaco fra cui necessariamente due donne, è evidente che ci sarà un assessore per ognuna delle quattro liste più un tecnico esterno che sarà sicuramente una donna e alla quale verrà affidato il Bilancio: con ogni probabilità – se accetterà – sarà l’assessore uscente Anna Maria Acerbi. Il secondo assessore donna sarà la rappresentante della Lega: una tra Anna Sgheiz o Marzia Damiani.

L’assessore della Lista Civica Morreale sarà ovviamente Fabio Morreale che supponiamo venga anche riconfermato vicesindaco, incarico delicato e importante: Chiodi deve avere un uomo di fiducia che lo sostituisca senza problemi e Fabio Morreale ha dimostrato di esserlo. Il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia molto al di sotto delle aspettative, partito che mirava chiaramente alla carica di vicesindaco, dovrebbe smorzare eventuali pretese: al limite Morreale perderebbe qualche delega, ma quasi certamente manterrà quella al Turismo, alla Cultura e probabilmente all’urbanistica.

Per Forza Italia l’assessore dovrebbe essere confermato Luigino Bonetti, la sua esperienza amministrativa parla chiaro.

Rimane da decidere l’assessore di Fratelli d’Italia il cui posto si è reso vacante dalla scelta di Galvani di candidarsi in regione e i nomi papabili qui sono soltanto due: Daniele Calore o Giuseppe Bottazzi. Molto dipenderà dalle scelte del primo cioè se Daniele che ha già un’attività in vorrà impegnarsi come assessore o meno, noi lo diamo come avvantaggiato sul secondo per l’esperienza politica maturata, tuttavia Bottazzi potrebbe essere scelto in virtù della sua maturità.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce delle considerazioni sulla Giunta comunale entreranno in Comune oltre al Sindaco Federico Chiodi e agli assessori Fabio Morreale, Luigino Bonetti, Anna Sgheiz (o Marzia Damiani), e Daniele Calore (o Giuseppe Bottazzi) i seguenti consiglieri:

Per la maggioranza (11)):

FORZA ITALIA: Giovanni Ferrari Cuniolo, Giordana Tramarin, Vittoria Colacino e Pierpaolo Pareti.

FRATELLI D’ITALIA: Andrea Mantovani, Tiziana Cicogna e Giuseppe Bottazzi (o Daniele Calore)

LEGA: Marzia Damiani (o Anna Sgheiz), Orlando de Luca e Nicolò Castellini

LISTA MORREALE: Antonio Simoniello

Per l’opposizione (4):

PARTITO DEMOCRATICO: Gianfranco Agosti e Liza Franzosi

PROGETTO TORTONA: Alberto Balossino

VIVI DERTHONA: Checco Galanzino

Di seguito l’elenco completo dei voti ottenuto da ogni singolo candidato.

Lista Candidato Voti FRATELLI D’ITALIA DANIELE CALORE 197 FRATELLI D’ITALIA ANDREA MANTOVANI 124 FRATELLI D’ITALIA TIZIANA CICOGNA 105 FRATELLI D’ITALIA GIUSEPPE BOTTAZZI 96 FRATELLI D’ITALIA STEFANO PARLATI 81 FRATELLI D’ITALIA MATTEO FANTONE 68 FRATELLI D’ITALIA MARCO GATTI 66 FRATELLI D’ITALIA ARIANNA VAVALÀ POLLUCE 61 FRATELLI D’ITALIA PIERLUIGI TROPIANO 55 FRATELLI D’ITALIA ROBERTA BOVERI 46 FRATELLI D’ITALIA DANIELE CEBRELLI 46 FRATELLI D’ITALIA ALESSIO DALLOCCHIO 41 FRATELLI D’ITALIA RAFFAELLA RIGONI 40 FRATELLI D’ITALIA IDA ASTORINO 20 FRATELLI D’ITALIA ELENA COLOMBO FASSONE CROZZA 11 FRATELLI D’ITALIA BARBARA FUMIA 4 FORZA ITALIA – PPE GIOVANNI FERRARI CUNIOLO 468 FORZA ITALIA – PPE GIORDANA TRAMARIN 241 FORZA ITALIA – PPE LUIGI BONETTI 229 FORZA ITALIA – PPE VITTORIA COLACINO 206 FORZA ITALIA – PPE PIERPAOLO PARETI 149 FORZA ITALIA – PPE PIERPAOLO CORTESI 98 FORZA ITALIA – PPE ENRICO MARINA 94 FORZA ITALIA – PPE GIANLUCA SILVESTRI 86 FORZA ITALIA – PPE LAURA PAVAN 77 FORZA ITALIA – PPE MASSIMO SEMINO 39 FORZA ITALIA – PPE ROMINA CAVAGNARO 26 FORZA ITALIA – PPE GIORGIO RIVABELLA 22 FORZA ITALIA – PPE BARBARA ANNA MARIA MOGNI 21 FORZA ITALIA – PPE SILVIA FAVA 10 FORZA ITALIA – PPE LUIGI FARANO 5 FORZA ITALIA – PPE PETRISOR ALEXANDRU IANCU 2 LISTA CIVICA FABIO MORREALE FABIO MORREALE 216 LISTA CIVICA FABIO MORREALE ANTONIO SIMONIELLO 118 LISTA CIVICA FABIO MORREALE ROSITA MARIA MANESSO 78 LISTA CIVICA FABIO MORREALE MARIA GRAZIA MONTAGNER 60 LISTA CIVICA FABIO MORREALE LUCA GUALENI 39 LISTA CIVICA FABIO MORREALE ALESSANDRO ZAFFINO 37 LISTA CIVICA FABIO MORREALE ILIANA MARIA ROSA CIOCCALE 27 LISTA CIVICA FABIO MORREALE FABIO BERTONI 26 LISTA CIVICA FABIO MORREALE ANDREA BANI 23 LISTA CIVICA FABIO MORREALE PATRIZIA BONINI 19 LISTA CIVICA FABIO MORREALE DALIDA PERTICONE 14 LISTA CIVICA FABIO MORREALE LUCA FORONI LO FARO 10 LISTA CIVICA FABIO MORREALE LUCA MATTEO BARBERIS 9 LISTA CIVICA FABIO MORREALE DESIREÈ D’ALOIA 4 LISTA CIVICA FABIO MORREALE MASSIMILIANO MESENASCO 4 LISTA CIVICA FABIO MORREALE ALESSIO ROCCA 4 LEGA ANNA SGHEIZ 201 LEGA MARZIA ERNESTINA DAMIANI 136 LEGA ORLANDO DE LUCA 120 LEGA NICOLÒ CASTELLINI 114 LEGA CRISTIANA DAGLIO 58 LEGA ANDREA UMBERTO GOLINELLI 56 LEGA CAMILLA CARABETTA 54 LEGA ELENA PASQUALE 53 LEGA PIER LUCA FALABRINO 39 LEGA STEFANO VITTORIO RAIMONDI 35 LEGA PIER PAOLO CIVERIATI 33 LEGA DAVIDE LUGANO 29 LEGA ELEONORA GUANDALINI 27 LEGA ANTONELLA DAFFONCHIO 25 LEGA GIACOMO VALERIO MORO 18 LEGA PAOLA VALENTI 17 PROGETTO TORTONA VALERIA VACCHINI 85 PROGETTO TORTONA AGNESE BAGNASCO 79 PROGETTO TORTONA DAVIDE RAVETTA 46 PROGETTO TORTONA STEFANO PASINO 45 PROGETTO TORTONA LUCA CANEVARO 40 PROGETTO TORTONA GIORGIO CARBONI 36 PROGETTO TORTONA LUIGIA MARIA ANNUNZIATA BENEDETTO 35 PROGETTO TORTONA ALBERTO GUALCO 34 PROGETTO TORTONA GIULIA ANDROMEDE 32 PROGETTO TORTONA GIULIO LOMBARDI 20 PROGETTO TORTONA FRANCESCA ARTANA 17 PROGETTO TORTONA LORENZO TANCREDI BELLINZONA 13 PROGETTO TORTONA GIACOMO BORGOGNONE 10 PROGETTO TORTONA CAMILLA CHIARA FINOTTO 9 ALLEANZA VERDI E SINISTRA DORINA IZZI 4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA GIULIA CIMO 2 ALLEANZA VERDI E SINISTRA SABRI TELITI 2 ALLEANZA VERDI E SINISTRA CLAUDIO ANDREA GIAMPIERO BARISONE 1 ALLEANZA VERDI E SINISTRA SALVATORE CAMPANILE 0 ALLEANZA VERDI E SINISTRA PAOLA CARREA 0 ALLEANZA VERDI E SINISTRA SANTINO DI MATTEO 0 ALLEANZA VERDI E SINISTRA SAMANTHA GIOACHIN 0 ALLEANZA VERDI E SINISTRA CONCETTA INCRETA 0 ALLEANZA VERDI E SINISTRA RAOUL OLIVA 0 ALLEANZA VERDI E SINISTRA SANDRA PEDACI 0 ALLEANZA VERDI E SINISTRA MARCO ROSSI 0 PARTITO DEMOCRATICO LISA FRANZOSI 164 PARTITO DEMOCRATICO DAVIDE FARA 138 PARTITO DEMOCRATICO LUIGIA MARIA SEMINO 108 PARTITO DEMOCRATICO ANGELO SAGGESE 105 PARTITO DEMOCRATICO RAFFAELLO BASIGLIO 85 PARTITO DEMOCRATICO GIOVANNI VACCARELLA 61 PARTITO DEMOCRATICO CINZIA CERCHI 57 PARTITO DEMOCRATICO UMBERTO MIELE 57 PARTITO DEMOCRATICO RICCARDO PRETE 54 PARTITO DEMOCRATICO ELENA MARIANI 45 PARTITO DEMOCRATICO BRUNO FORLINI 31 PARTITO DEMOCRATICO GIOVANNA CAVANENGHI 26 PARTITO DEMOCRATICO MARIA LUISA VACCARI 20 PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRA MASSARO 16 PARTITO DEMOCRATICO LUISA FOSSATI 8 PARTITO DEMOCRATICO MIHAI MARTIN 7 MODERATI DARIO BERTELLI 21 MODERATI ELENA FORMAINI MARIONI 8 MODERATI LAURA PIA MAMMOLITI 4 MODERATI ALBERTO SANTOMAURO 3 MODERATI GIAN LUCA CAMPANA 3 MODERATI ROSARIO DEL PRETE 2 MODERATI ELISA LUCIA DENATALI 2 MODERATI CAMILLA PIA GABBETTA 2 MODERATI FILOMENA CAFASSO 1 MODERATI SOFIA COSTANTINI 1 MODERATI NICOL BOZENNA DI BIASE 1 MODERATI CHRISTIAN MARONGIU 1 MODERATI MARZIANA MIGLIANO 1 MODERATI GIANPAOLO PILEGGI 1 MODERATI GIOVANNI MARIA ALBERTO SIRIO 1 MODERATI RENATO TAVERNA 0 TORTONA POPOLARE BIANCA POLUZZI 15 TORTONA POPOLARE FRANCESCA DE FRANCESCHI MANZONI 11 TORTONA POPOLARE LIA GIACHERO 10 TORTONA POPOLARE GIOVANNI CIRRI 9 TORTONA POPOLARE SALVATORE RAMUNDO 8 TORTONA POPOLARE MARCELLA GUERRA 2 TORTONA POPOLARE LAURA GIOVANNA ROBBIANO 2 TORTONA POPOLARE MASSIMILIANO MARAGNA 2 TORTONA POPOLARE ROBERTO CRISPINO 2 TORTONA POPOLARE GIANFRANCO BETTONTE 1 TORTONA POPOLARE MAURO CANEVARO 1 VOTA DERTHONA RENZO SEMINO 59 VOTA DERTHONA TOMMASO SORTENI 48 VOTA DERTHONA ALESSANDRO LOLLA 46 VOTA DERTHONA GIULIA SCHIAVONI 37 VOTA DERTHONA MILENA BAIARDI 33 VOTA DERTHONA CRISTIANA CATTANEO 30 VOTA DERTHONA CAROLINA BATTEGAZZORE 27 VOTA DERTHONA GIAN LUCA CHIESA 27 VOTA DERTHONA KATIA CHIARA FIGINI 27 VOTA DERTHONA ELISABETTA ANGELA RUFFINI 25 VOTA DERTHONA FABRIZIO DELLACHÀ 23 VOTA DERTHONA PAOLA MANGANOTTI 22 VOTA DERTHONA DAVIDE MURATORE 22 VOTA DERTHONA FABIO MASSIGLIA 16 VOTA DERTHONA GIANNI LUIGI DACREMA 6 VOTA DERTHONA DANILO BAIARDI 4