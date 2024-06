Lo scorso 16 maggio 2024, in occasione della seconda edizione della “Valenza Jewelry Week”, è stato inaugurato il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana allestito presso l’ex convento di San Domenico in via IX Febbraio 16.

Il Centro Espositivo vuole essere il luogo identitario del “saper fare”, rappresentativo dell’illustre tradizione orafa valenzana e del valore storico artistico e culturale che essa porta con sé, proponendo iniziative espositive sia di carattere storico sia volte alla ricerca e all’innovazione. In occasione della “Valenza Jewelry Week” sono state inaugurate due sezioni: una dedicata alla gemmologia e una alla grafica. La prima ha lo scopo di illustrare ed esemplificare, attraverso i campioni esposti, il variegato panorama di gemme e pietre di cui gli orafi valenzani dispongono per la creazione di splendidi gioielli. La seconda rappresenta una selezione dei disegni parte della ricca collezione di documenti custodita dall’Associazione Amici del Museo Dell’Arte Orafa Valenza: disegni, elaborati con diverse tecniche e su diversi supporti, datati tra la fine degli anni ’50 e i primi anni 2000, il cui studio è imprescindibile per qualsiasi ricerca storica, tecnica, artistica, del costume e della moda sul gioiello valenzano.

Dopo aver ospitato, in occasione della “Valenza Jewelry Week”, l’esposizione dedicata alla prestigiosa tradizione orafa di Valenza rappresentata da alcune delle aziende storiche del distretto, dal 27 giugno al 27 luglio presso il Centro Espositivo sarà allestita la mostra “Tendenze”, a cura del Centro Comunale di Cultura. L’iniziativa espositiva coinvolgerà tutte le scuole attive nel distretto orafo valenzano ponendo il focus sulla contemporaneità, sulla creatività e sull’estro dei giovani talenti che si stanno formando presso i vari istituti cittadini. Il “saper fare” e il “saper immaginare” sono i criteri guida che hanno condotto alla selezione delle creazioni orafe che saranno proposte in mostra, creazioni che sono il frutto di una ricerca improntata alla qualità alla sperimentazione e all’innovazione.

Si potranno così ammirare i gioielli creati dagli studenti della scuola primaria “Don Minzioni” e “Sette Fratelli Cervi”, dell’Istituto Comprensivo “Paolo e Rita Borsellino” (nell’ambito del progetto Jewellers Junior Program promosso dalla Fondazione Mani Intelligenti), del FOR.AL “Vincenzo Melchiorre”, dell’IIS “Benvenuto Cellini”, dell’ITS GEM.

In mostra, in occasione del centenario di Giacomo Puccini, saranno esposti alcuni progetti e gioielli ispirati alle eroine delle opere pucciniane. Le demi parure in esposizione sono state selezionate grazie alla collaborazione con l’Associazione Amici del Museo dell’Arte Orafa che custodisce questi pregevoli monili.

La mostra sarà aperta e visitabile, con le sezioni permanenti dedicate alla gemmologia e alla grafica, con il seguente orario:

martedì 10.30-12.30/15.30-18.00

giovedì 9.00-12.30/15.30-18.00

sabato 9.00-12.00

A luglio, in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giacomo, saranno previste aperture serali straordinarie con visite guidate.

Sarà inoltre possibile effettuare visite su prenotazione contattando il Centro Comunale di Cultura: biblioteca@comune.valenza.al.it / 0131 949286.

Da settembre saranno organizzate visite guidate con le scuole della Provincia.

“Il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana vuole essere un luogo vivo e attrattivo finalizzato alla promozione di iniziative culturali dedicate alla nostra prestigiosa tradizione orafa. Oltre alle sezioni permanenti dedicate alla gemmologia e alle collezioni di grafica inaugurate a maggio, è intenzione dell’Amministrazione animare lo spazio con iniziative espositive temporanee sia di natura storica che di sperimentazione e ricerca sul tema del gioiello” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.