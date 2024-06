Mattinata di sorprese per gli alunni della scuola primaria e secondaria di Diano Marina. Oggi il Sindaco Cristiano Za Garibaldi e l’Assessore Sabrina Messico hanno incontrato gli studenti delle scuole di via Biancheri e di Villa Scarsella, insieme alla Dirigente scolastica Patrizia Brosini e agli insegnanti. La visita, motivata dal saluto e dall’augurio di una buona estate a tutti, è stata anche la giusta occasione per consegnare il “Passaporto per i diritti”, che simboleggia l’iniziativa UNICEF Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti.

Il Comune di Diano Marina ha aderito al programma lanciato dall’UNICEF per dare seguito alle risoluzioni della 2° Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (Habitat ID), durante la quale la comunità internazionale si è accordata nel riconoscere che il benessere dei minorenni è indice di un ambiente sano, di una società democratica e di un’amministrazione locale efficiente.

La proposta di costruire una Città Amica è principalmente una richiesta di impegno politico legato alla programmazione, seguendo un percorso definito e con un approccio sistemico all’elaborazione di politiche che abbiano effetti, diretti o indiretti, sulla vita e sul benessere dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio comunale. I comuni che si impegnano a sviluppare il percorso del programma Città Amiche, sono i comuni che lavorano per tradurre i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi.

“L’educazione di qualità rappresenta uno dei diritti fondamentali e inalienabili della persona, sancito nell’art. 29 della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” ha detto il primo cittadino. “Assicurare un’educazione di qualità significa garantire un’istruzione equa e inclusiva, in grado di promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti e per tutte. Si tratta di promuovere una strategia globale incentrata sulla diffusione della conoscenza e della consapevolezza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in tutti i contesti educativi e sulla partecipazione attiva di bambini, bambine e adolescenti in ogni ambito e ad ogni livello”.

“Il settore istruzione del Comune di Diano Marina, per quanto di sua competenza, collabora efficacemente con l’Istituto comprensivo attivando progetti volti alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita della comunità tramite iniziative svolte in sinergia con la rete delle associazioni locali, sportive, musicali, culturali e del terzo settore del volontariato sociale” ha dichiarato l’Assessore a Cultura, Scuola e asili Sabrina Messico. “Si tratta di progetti che in questi hanno registrato grande successo, dalla Band@scuola al Pedibus, dall’Eco-schools con il riconoscimento della bandiera verde, al progetto di conoscenza dell’ambiente marino con InfoRmare; per non dimenticare gli incontri al museo con gli esperti dell’arte e della cultura romana, gli incontri con gli autori, il progetto di educazione alimentare svolto in collaborazione con la CAMST e il coinvolgimento in manifestazioni cittadine come Aromatica. Tutte iniziative volte a stimolare la partecipazione attiva dei bambini, la conoscenza e a creare opportunità di apprendimento trasversali rispetto a quelli attivati dai canali didattici convenzionali”.