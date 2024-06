Le Notti del Cinema è una rassegna di cinema all’aperto a Tortona alla sua edizione zero. Un maxi-schermo da 6m x 4m illuminerà Piazza Malaspina per cinque serate consecutive di grande cinema, da mercoledì 3 a domenica 7 luglio 2024. Ogni sera un film diverso per genere, temi trattati e anno di uscita. Le proiezioni, gratuite e ad accesso libero, inizieranno alle ore 21:30.

“Portare il cinema nella cornice suggestiva si Piazza Malaspina è stata una scelta consapevole, nata dalla volontà e dal desiderio di ricongiungere il cinema con la propria città, con i suoi abitanti, con le loro case ed i loro negozi… per riscoprire l’importanza della visione collettiva dei film in un contesto ‘aperto’.” spiega Riccardo D’Amico, ideatore e Direttore Artistico della rassegna.

L’evento vuole essere trasversale e rivolto a tutti, dai grandi ai piccini, con una programmazione di film di ampio respiro, fonte di intrattenimento ma che sia al contempo culturalmente impegnata nonché ricca di nuove scoperte.

“Ispirandoci al cinema popolare all’aperto di un tempo, verso il quale sentiamo un pizzico di nostalgia, abbiamo deciso di rispolverare un format partecipativo ormai dimenticato. Quindi… bisognerà Portarsi la sedia da casa, come si faceva una volta! Più che uno slogan è un invito ad una partecipazione attiva ed originale (o forse tradizionale) da parte del pubblico.”

Il film di apertura della rassegna, in programma per mercoledí 03 luglio è “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore. Pietra miliare del patrimonio nazionale ed internazionale, il film che valse al regista siciliano il Premio Oscar come miglior film straniero nel 1990. Un sincero omaggio al cinema, visto attraverso gli occhi di un bambino. Quale miglior modo per aprire le danze.

Giovedí 04 luglio verrà proiettato “Un’Ottima Annata”, diretto da Ridley Scott e interpretato da Russell Crowe per una serata Wine&Film, organizzata in collaborazione con l’associazione Derthona Giovani. Sarà infatti possibile godersi la visione del film con un calice di vino dei produttori locali dei Colli Tortonesi. Ospite speciale della serata, ed unico produttore non locale, la cantina Bulichella di Suvereto (LI) che presenterà in anteprima i propri vini biologici della costa Toscana.

Venerdí 05 luglio arriva in Piazza Malaspina l’orco più simpatico e famoso del cinema accompagnato dall’inseparabile asinello Ciuchino. È la serata di “Shrek”, film di animazione che ha incantato bambini e famiglie con le sue spassose avventure.

Sabato 06 luglio tocca a “Rushmore”, la vera chicca di questa edizione. Opera seconda dell’acclamato regista Wes Anderson (Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox). Film poco conosciuto dal grande pubblico, nel quale inizia a cristallizarsi il distintivo ed inimitabile stile del cineasta statunitense. Un film assolutamente da non perdere.

La rassegna si chiuderà domenica 07 luglio con un salto nel passato a bordo della mitica DeLorean. È la volta di “Ritorno al Futuro” di Robert Zemeckis,film cult degli anni-80 capace di entusiasmare intere generazioni, come solo i veri capolavori sanno fare.

Ricapitolando: se non si vuole correre il rischio di restare in piedi, il messaggio è chiaro “Portat ra cadrega, am racumand”! Ne viene consigliata una leggera e facile da trasportare. O in alternativa, un cuscino.

“Sei un over 70 o hai necessità particolari? alla tua sedia ci pensiamo noi.

Contattaci al numero telefonico o su whatsapp al +39 345 4077450 o via mail all’indirizzo lenottidelcinema@gmail.com per prenotarne una”

E se dimentichi la sedia? Se arrivi presto avrai la possibilità, con un’offerta libera, di chiedere una sedia al nostro Info-Point. L’intero ricavato delle donazioni verrà devoluto alla Croce Rosse Italiana – Comitato di Tortona. La disponibilità delle sedie è però limitata.

E per chi volesse mangiare qualcosa prima dell’inizio del film? I locali della Piazza saranno aperti (2.0, Pizzeria Malaspina Gourmet, Bar Santa Caterina). Saranno inoltre presenti, per tutti e cinque i giorni della rassegna, i food sponsor dell’evento BuonoVero, Birrificio Fermento e Sosta Golosa. Il sabato arriva anche la farinata de La Rocca. Insomma, tanti buoni motivi per arrivare in Piazza presto.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione APS La Fenice ASD in collaborazione con Confcommercio Imprese per L’Italia (sezione di Alessandria), fondamentale partner a sostegno dell’iniziativa, Derthona Giovani APS, Requiem for a Film e Moto Perpetuo.

Una cinque giorni di grande cinema in piazza, un appuntamento ricco di novità e di occasioni di divertimento, socialità e condivisione che è stato possibile grazie all’impegno e al contributo di numerosi partner coinvolti, a partire dal significativo sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, enti da sempre pronti a sostenere iniziative per la diffusione della cultura, dell’arte e del sapere, fattori essenziali nello sviluppo della società e veicoli di crescita economica del territorio. Un sentito ringraziamento va al Comune di Tortona per aver fortemente creduto in un progetto nuovo, originale, a forte impronta giovanile, rivolto alla propria comunità.

L’illustrazione della locandina è opera di Nicolò Miyakawa, giovane artista italo-giapponese.

Le grafiche sono di Ilenia Gabrielli.

Maggiori info sulla rassegna sono reperibili sulle pagine social Facebook ed Instagram o dalla Brochure Digitale scaricabile tramite QR Code.

Dichiarazioni