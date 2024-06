Si è conclusa la prima parte del corso di “Analisi e identificazione delle gemme” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria presso il laboratorio “Speranza Cavenago Bignami-Moneta” dell’Istituto Benvenuto Cellini di Valenza dal docente prof. Luciano Orsini.

Nonostante il numero contenuto dei posti, inizialmente previsto, le numerose richieste di partecipazione sono state accolte e gli iscritti hanno seguito le lezioni con profitto e interesse ottenendo risultati positivi, ben oltre le aspettative.

Il corso risponde a una concreta esigenza della realtà valenzana, incentrata sulla produzione di gioielli preziosi e in costante espansione grazie anche ai numerosi brand di lusso che attivamente cercano personale da inserire nel proprio organico.

L’Istituto “Benvenuto Cellini” di Valenza, un’eccellenza del nostro territorio, risponde positivamente a questo appello e i programmi didattici erogati nel corso degli anni, altamente qualificati e di qualità e con una strumentazione all’avanguardia, reagiscono in maniera chiara e precisa a un mondo in costante cambiamento.

La consegna dei diplomi a un numero così consistente di partecipanti al corso di gemmologia è significativo della validità di questo progetto che si ripete da anni e che riguarda studenti, operatori delle forze di polizia e addetti al settore orafo interessati a perfezionare le proprie conoscenze sull’analisi delle pietre preziose o a conseguire una riqualificazione professionale – dichiara il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano –. Una iniziativa che la Fondazione ha fatto propria e che continua a rappresentare un valore aggiunto per la città di Valenza e per il distretto orafo che sono un fiore all’occhiello della nostra provincia e del made in Italy.

Hanno conseguito il diploma:

Aiello Valeria

Alotto Andrea

Antal Yolanoa

Ballgjati Anisa

Berton Chiara

Bhatti Jamil Younas

Braggion Marco

Capra Vittoria

Celentano Donatella

Falaguerra Gian Paolo Elia

Falcone Jonathan

Giora Lucrezia

Marotta Mirko

Martinenghi Emma

Marqorana Dorotea Maria

Menardo Michael

Multineda Giuseppina

Mura Silvia

Nicodemi Emanuela

Oppezzo Lenny

Pagliaro Fabio

Panelli Sabrina

Piacampo Alessandra

Pittaluga Barbara Ivonne

Ramini Simone

Romanchenko Valeriya

Ruini Claudia

Soldo Marina

Tartara Lucrezia

Valinotto Ilenia