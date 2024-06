Ha senso mantenere aperta due terzi dell’Incompiuta solo nei mesi Luglio e Agosto in un tratto completamente al sole senza la possibilità di raggiungere Imperia? E’ la domanda che si pongono alcuni dopo la decisione di tenere aperto nei mesi di Luglio e Agosto il tratto dell’ Incompiuta nel Comune di Diano Marina e chiudere quello del Comune di Imperia. Ma questo consentirà almeno nelle ore serali o diurne quando non fa troppo caldo di fruire della passeggiata più bella di Diano Marina ai vacanzieri.

Questo almeno si evince dal comunicato stampa giunto in redazione che non indica l’apertura di tutta l’Incompiuta ma solo del tratto del Comune di Diano Marina.

In seguito a numerose interlocuzioni tra il Comune di Diano Marina, l’assessore regionale Giampedrone e il RUP della Ciclovia Tirrenica, infatti, Regione Liguria comunica che – anche in considerazione della permanenza dei cantieri di posa delle nuove condutture dell’acquedotto e della Fognatura da parte di Rivieracqua – il tratto di Incompiuta sul territorio di Diano Marina non sarà oggetto di lavori di consolidamento nei mesi di luglio e agosto, contrariamente alla precedente comunicazione.

“Ringrazio l’Assessore regionale Giampedrone, l’Ing. Pinasco (RUP del progetto Ciclovia Tirrenica), gli uffici e tutti coloro che hanno lavorato al raggiungimento di questo accordo con la ditta responsabile dei lavori, un segnale che riconosce l’importanza e il valore dell’Incompiuta, soprattutto in questo particolare periodo dell’anno” ha commentato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi.