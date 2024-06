Ad Acqui dal 30 Giugno al 14 Luglio si alterneranno 22 formazioni con 20 titoli diversi che, come titola “BEinSIDE“, fa riferimento allo “stare dentro”, al guardare dall’interno al panorama contemporaneo della danza nazionale e internazionale, in continuo mutamento e ricerca.Si è voluto mantenere anche per la presente edizione, la programmazione della serata inaugurale del festival a Torino, per aggiungere ulteriore visibilità alla manifestazione e coinvolgere una più ampia fascia di pubblico, anche a livello nazionale, al Teatro Astra il 14 giugno. Dopo la serata inaugurale che vede in scena la prestigiosa presenza del Real Conservatorio de Danza “Mariemma” di Madrid, il festival si svolgerà nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 14 luglio ad Acqui Terme, nei diversi, importanti spazi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione della Città. Ad aprire la programmazione ad Acqui, sarà l‘ORCHESTRA CAMERATA STRUMENTALE ACQUESE, per la direzione artistica di Eleonora Parolini e per la danza, la compagnia Egri Bianco Danza e il Balletto Teatro di Torino in una nuova produzione su musiche di Mozart, eseguite dal vivo dalla Camerata: MOZART MON AMOUR.