La lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti non si ferma. In un solo giorno, gli addetti al controllo di Gestione Ambiente hanno segnalato ben tre episodi di discariche abusive in diverse zone di Tortona.

Lunedì 10 giugno 2024, un giorno da non dimenticare per chi non rispetta l’ambiente:

Viale della Libertà (zona stadio): beccato in flagrante il responsabile che ha abbandonato sacchetti di plastica, carta e vetro vicino a un cestino gettacarte.

Salita Santa Barbara (parcheggio cimitero): rifiuti misti gettati illegalmente nell’area di sosta.

Via Don Gnocchi: l’inciviltà colpisce anche qui, con rifiuti misti abbandonati vicino alla campana del vetro.

I trasgressori pagheranno: i verbali di accertamento sono già stati trasmessi alla Polizia Municipale, che avvierà le procedure sanzionatorie previste dall’articolo 192 del D.lgs 152/2006, che vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti.

Rifiuti differenziati, non abbandonarli!

Ricordiamo a tutti che l’abbandono dei rifiuti è un reato e un atto di inciviltà che danneggia l’ambiente e il decoro urbano. Per il corretto conferimento dei rifiuti, sono a disposizione diversi servizi:

Raccolta differenziata Porta a Porta

Centri di raccolta intercomunali

Ritiro ingombranti/RAEE sotto casa

Contenitori dislocati sul territorio dedicati a pile, farmaci, olio esausto, abiti usati…

Per qualsiasi dubbio su come differenziare un rifiuto, consultare il Dove lo butto? sul sito www.gestioneambinete.net o sull’App Junker.

Gestione Ambiente, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le Autorità competenti, continuerà a monitorare il territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti. Invitiamo la cittadinanza a collaborare segnalando eventuali episodi di inciviltà.