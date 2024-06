Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, si festeggia lamusica in tutta Europa. La Festa della Musica, nata in Francianel 1982, vuole trasmettere un messaggio di cultura, integrazione, armonia e universalità.

Al circuito nazionale, che al momento comprende oltre 500 città e più di 16.000 artisti, partecipa per la seconda volta anche Novi Ligure con una serie di eventi che si terranno nel centro storico la sera di venerdì 21 giugno. La manifestazione è organizzata dal Comune di Novi Ligure con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con la collaborazione del Comitato Sport in Novi. La serata prevede anche aperitivi a tema nei bar del centro, street food, ed esibizioni di ballo latino americano e flamenco rispettivamente in corso Marenco (portici nuovi) e in largo Valentina.

Il programma musicale inizia alle ore 19 in piazza Carenzi con la tribute band 80’s Fingerlips, formazione genovese di 7 elementi, che propone un viaggio nei mitici anni 80 spaziando dal rock più iconico alla pop dance. Oltra alla musica, rigorosamente dal vivo, la band porta sul palco un look tipico di quel decennio e una strumentazione d’epoca.

Si prosegue alle ore 20 con quattro esibizioni in contemporanea.

In via Roma, all’altezza della Chiesa di San Pietro, si potrà ascoltare il dj set di Julia Joy e Federico Montanari. La prima è una violinista con oltre 15 anni di esperienza che ha lavorato nei più importanti club internazionali e ha collaborato con marchi di fama mondiale, tra cui Jaguar, Dom Perignon, Red Bull, Mercedes, Zara e tanti altri. Nel maggio 2024 al Cocoricò di Riccione è stata proclamata miglior music performer nella rassegna Dance Music Awards. Ad accompagnare la sua esibizione, Federico Montanari, dj novese con esperienza decennale nel settore dell’entertainment.

L’arpa elettrica di Silvia Minardi sarà protagonista in via Girardengo, davanti alla Chiesa di San Nicolò. Oltre al repertorio classico, propone brani originali e innovativi arrangiamenti di composizioni famose. Ha preso parte ad eventi prestigiosi tra cui spiccano: Dolce & Gabbana “Once Upon A Time” Milano Fashion Week 2014 – Dolce & Gabbana, Sfilata di Alta Moda 2018, Milano Fashion Week 2018.

In corso Marenco si potranno ascoltare i Ball&Chain, tre musicisti con la passione per il country, il folk e la musica americana delle radici che vantano collaborazioni in studio e live con artisti nazionali del calibro di Aldo De Scalzi, Paolo Bonfanti, Mal. Vincitori di Effetto Blues 2024, a giugno apriranno il concerto di Edoardo Bennato a Torrita di Siena.

Per gli amanti della musica house da non perdere il dj set e sax live in piazza Dellepane di Francesco Pittaluga e Gianluca Roagna. Francesco ha condiviso la consolle con personaggi storici della musica house come Bob Sinclar, David Guetta, David Morales e si è esibito in locali storici di questo genere musicale.

Il gran finale è alle ore 22,30 in Piazza Dellepiane con il concerto della Shary Band: con oltre 200 date annuali è sinonimo di sano divertimento, di bagni di folla e di grande energia. È ufficialmente il tributo nazionale alla disco dance, uno spettacolo basato sulla sinergia tra musical e live concert, inimitabile, poiché ideato, customizzato e coreografato sul modello Sharyband, con l’unico obbiettivo di “abbracciare” la gente.