L’Associazione Tutela Animali ATA anche quest’anno propone una campagna informativa volta alla sensibilizzazione contro il fenomeno dell’abbandono degli animali, avvalendosi come di consueto della collaborazione con l’Assessorato alla Tutela degli Animali del Comune di Alessandria, avendo come obiettivo la prevenzione al fenomeno del randagismo, che tende ad intensificarsi in modo particolare nel corso dell’Estate.

“Come ogni anno, in prossimità delle vacanze estive il fenomeno dell’abbandono di gatti e cani si intensifica”, afferma l’Assessora alla Tutela degli Animali Marica Barrera, “Colgo l’occasione per ricordare l’impegno dell’Ambulatorio Veterinario del Giardino Botanico, gestito dall’associazione Tutela Animali in collaborazione con l’Ufficio Tutela Animali, che aiuta tante famiglie in difficoltà economiche per le cure di base per i propri animali : cercheremo di migliorare ulteriormente i servizi a disposizione per i nostri amici animali,chiediamo anche per questo di diffondere questo servizio a chi magari non è ancora al corrente. Incessante anche l’appello a sterilizzare, unico ed efficace rimedio a prevenire l’abbandono: il Comune di Alessandria sterilizza le colonie e aiuta anche nelle sterilizzazioni, basta rivolgersi all’ufficio preposto. Con A.T.A. riproponiamo un manifesto che dovrebbe colpire innanzitutto il cuore delle persone che hanno un animale. I manifesti saranno affissi in alcuni punti importanti della Città, per far sì che il messaggio possa raggiungere davvero più persone possibili: rincuora , nel proseguire il lavoro da parte dell’Ente il fatto che è davvero tanta la sensibilità degli alessandrini e incessante e prezioso il lavoro delle associazioni sul territorio”.

L’aspetto più preoccupante è sul nostro territorio l’abbandono felino: cuccioli, tanti, anche alcuni con pochi giorni di vita e quindi spesso con enormi difficoltà per i volontari che cercano di salvarli. Una campagna informativa continua, incessante, curata non soltanto in occasione dell’Estate, ma in questo periodo delicato si chiede la collaborazione di tutti gli amanti del proprio animale, che potranno “postarsi” con il proprio cucciolo sui social media, per veicolare il messaggio nell’intento dfi allargare lo spazio di sensibilizzazione.

L’Ufficio Welfare Animale “non va in ferie” quindi per seglare problemi, inviare richieste di aiuto o segnalazioni ovvero per potersi avvalere dell’Ambulatorio Veterinario al Giardino Botanico ‘Dina Bellotti’ è sempre possibile chiamare lo 0131-515249 o scrivere all’indirizzo welfare.animale@comune.alessandria.it