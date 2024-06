Ha riaperto, sul lungomare Marconi di Vallecrosia (Imperia), il parco giochi Vallecrosia Beach con uno “Scivolone” acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e una moltitudine di giochi gonfiabili per bambini. Il parco giochi acquatico rimane aperto fino a domenica 1° settembre 2024.

Dopo gli ottimi risultati degli anni passati, torna il parco giochi acquatico sulla passeggiata a mare di Vallecrosia. «Anche quest’anno siamo contenti di poter portare sul lungomare Marconi le nostre strutture moderne – spiega Jerckie Tagliani, direttore di Vallecrosia Beach – in grado di divertire grandi e piccini durante l’estate. Il nostro scivolone, alto quindici metri e lungo cinquanta, è il primo in Liguria per dimensioni, il chè non lo rende solo un gioco per bambini: ma anche per adulti, ragazzi e alcuni nonni hanno voluto provare la scarica di adrenalina che regala». Lo scivolone è aperto nei giorni feriali dalle 15 alle 19, mentre nei festivi e prefestivi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. «Come ogni anno – conclude Tagliani – per soddisfare le esigenze anche dei più piccoli abbiamo deciso di confermare l’apertura serale (dalle 20.40 alle 24) dei coloratissimi giochi gonfiabili».

Lo scivolone è aperto nei giorni feriali dalle 15 alle 19, mentre nei festivi e prefestivi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. I giochi gonfiabili sono aperti tutti i giorni dalle 20.40 alle 24. Una scivolata costa 2.50€, mentre il braccialetto per 8 scivolate costa 10€. L’accesso ai giochi gonfiabili costa 5€ per 30 minuti. In caso di maltempo, la struttura potrebbe rimanere chiusa. Eventuali aggiornamenti saranno condivisi sulla pagina Facebook “Lo Scivolone da 50 metri a Vallecrosia Beach”.