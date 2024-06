Nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno si terrà nella splendida cornice del Giardino Botanico Dina Bellotti, in via Monteverde 24, la Alessandria Green Week 2024, Natura & Dintorni al Giardino Botanico, rinnovando così il consueto appuntamento che si preannuncerà lunedì 3 giugno con la marcia UNICEF per i diritti dell’infanzia, altro significativo evento che coinvolge i cittadini più piccoli e a cui tradizionalmente partecipano alcune centinaia di giovani studenti.

Piante meravigliose e inconsuete, orchidee dai colori sgargianti, ambientazioni desertiche e molto altro attendono i visitatori in questo “cuore verde” nella Città. Saranno tre giorni ricchi di attività in cui sarà possibile approfondire i temi dell’ambiente e della natura andando alla scoperta delle meraviglie botaniche, etologiche e naturalistiche del Giardino Botanico. Ma non solo. Anche conferenze, spettacoli, musica e tanto divertimento per i più piccoli.

L’ingresso sarà gratuito e i visitatori potranno godere liberamente di quanto questa perla cittadina può offrire, eccezionalmente anche in orario serale nelle giornate di venerdì e sabato, e il personale del Giardino Botanico, come pure i volontari dell’Associazione RNA Natura Ragazzi, saranno a disposizione per fornire informazioni e indicazioni.

Venerdì 7 giugno, alle ore 15.00 sarà possibile partecipare al seminario “Ambiente, natura, animali e cambiamenti climatici” a cura dell’Ordine dei Medici Veterinari. Ci saranno diversi interventi che renderanno interessante e vario il dibattito. A seguire si potrà assistere allo spettacolo “La vita di Tina Turner” portato in scena dall’Associazione culturale Tra Cuore e Mente. Alle ore 21.00 parlerà poi di “Agricoltura, chimica e impollinatori. Segnali di un pianeta in pericolo” il Dott. Zicari.

Sabato 8 giugno il Giardino Botanico aprirà i cancelli dalle ore 09.00 e accoglierà la mostra-scambio di semi, piante e talee, a cura di Emozioni in Giardino. Alle ore 15.30 il Capitano dei Carabinieri Forestali Chiara Massoli ci introdurrà al tema della tutela della biodiversità e si dibatterà, con una sorta di tavola rotonda, sul Il Meraviglioso Mondo della Cites: domande e risposte e alcuni consigli pratici! Non tutto ciò che è esotico è da tutelare! Le specie animali e vegetali alloctone e invasive…Alle ore 18.00 sarà poi il momento dell’esibizione corale del FuckCancer Choir, coro nato dal sodalizio fra personale ospedaliero e pazienti oncologici: un inno alla vita

Domenica 9 giugno a partire dalle ore 10.30 sarà possibile partecipare ad una passeggiata nel verde cittadino accompagnati dai volontari dell’Associazione Passo dopo Passo e dal Dott. Angelo Ranzenigo, responsabile del Giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti”. Dalle ore 15.00 “Nonno Gigi” intratterrà grandi e piccini con tanti giochi e divertimento.

Orari di apertura al pubblico:

Venerdì 7 giugno: 9:00/12:30 – 15:00/20:00 – 21:00/23:00

Sabato 8 giugno: 9:00/12:30 – 15:00/20:00 – 21:00/23:00

Domenica 9 giugno: 9:00/12:30 – 15:00/19:00

Per informazioni: giardino.botanico@comune.alessandria.it