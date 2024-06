Visto il grande successo dell’anno scorso, l’ Assessorato al Turismo ha deciso di riproporre la Festa della Musica anche quest’anno, con un’importante novità. Abbiamo aderito al portale ufficiale della Festa della Musica Italia, promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, pertanto tutti i concerti previsti in questa ricca kermesse sonora e canora, sono inseriti e pubblicizzati sul loro sito ufficiale.

Celebriamo con la musica, il 21 giugno di ogni anno, il solstizio d’estate all’insegna della gratuità. Qualsiasi tipo di musica, artisti e musicisti professionisti, amatori e appassionati. Migliaia di concerti in tutta Italia.

Acqui Terme ed il suo centro storico saranno letteralmente invasi dalla musica. La città sarà in festa grazie alle tante iniziative in programma per la seconda edizione della Festa Della Musica, voluta fortemente dall’Assessore al Turismo che ha profuso in prima persona impegno per la sua riuscita. Saranno sette i giorni di concerti aperti alla città con il fine di valorizzare la cultura musicale attraverso spettacoli di qualità in cui si esibiranno molteplici realtà acquesi.

La rassegna, organizzata dal Comune di Acqui Terme, prenderà ufficialmente il via domenica 16 giugno con il Concerto della Corale Santa Cecilia e della Fanfara Alpina Valle Bormida nella suggestiva Chiesa di San Francesco.

Martedì 18 giugno la Festa della Musica si sposterà nel cuore del centro storico, dove diversi artisti si alterneranno sul palco dell’incantevole Teatro Romano di via Scatilazzi. La rassegna inizierà alle ore 21 con l’esibizione del Coro Mozart di Acqui Terme che proporrà un repertorio variegato che spazia dall’operistico, al religioso, al popolare.

Mercoledì 19 giugno alle ore 21, sempre al Teatro Romano, si esibiranno i Plenilunio, la band che colorerà tutta l’atmosfera con il suo repertorio rock progressivo.

Giovedì 20 giugno, il testimone passerà ai J’amìs, che a partire dalle ore 21 animeranno il Teatro Romano con un repertorio di canzoni dell’Acquese, un prezioso patrimonio immateriale in grado di raccontare e tramandare le nostre radici.

Venerdì 21 giugno toccherà ad Alessandro Bellati dare vita al palco del Teatro Romano, dalle ore 21 con un reading teatrale del libro “1924”, con la partecipazione del gruppo Red Jazz Quartet.

Sabato 25 giugno a partire dalle ore 18 la città sarà allietata da esibizioni itineranti degli allievi della Scuola di Musica G. Bottino e della Corale Città di Acqui Terme, che porteranno le loro sinfonie in un vero e proprio percorso musicale che si snoderà per le vie del centro città. A seguire, in un crescendo di emozioni musicali, una piazza Italia a festa accoglierà alle ore 21,15 lo storico gruppo acquese degli Yo Yo Mundi, che coglieranno l’occasione per festeggiare assieme alla città i loro 35 anni di carriera artistica. Ad accompagnarli in questa grande festa ci sarà anche Paolo Bonfanti, uno dei più famosi bluesman italiani.

Domenica 23 giugno dalle ore 19, il Corpo Bandistico Acquese, punto di riferimento per la città di Acqui Terme, per l’insegnamento e la promozione della musica, porterà per le vie del centro cittadino l’allegria contagiosa che li contraddistingue.

Il Festival chiuderà i battenti domenica alle ore 21 al Teatro Romano dove si esibirà il Coro GosPav diretto dall’acquese Marina Marauda con un repertorio folk, pop e rock.

FESTA DELLA MUSICA 2024

dal 16 al 23 Giugno – Acqui Terme

Ingresso Libero

DOMENICA 16 GIUGNO

ore 18 – Chiesa San Francesco – CORALE SANTA CECILIA DI ACQUI TERME e FANFARA ALPINA VALLE BORMIDA

MARTEDI 18 GIUGNO

ore 21 – Teatro Romano – CORO MOZART DI ACQUI TERME (in caso di maltempo Sala Ex Kaimano)

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO

ore 21 – Teatro Romano – PLENILUNIO (in caso di maltempo Sala Ex Kaimano)

GIOVEDI’ 20 GIUGNO

ore 21 – Teatro Romano – J’AMIS (in caso di maltempo Sala Ex Kaimano)

VENERDI’ 21 GIUGNO

ore 21 – Teatro Romano – 1924 lettura e concerto con ALESSANDRO BELLATI e RED JAZZ QUARTET (in caso di maltempo Sala Ex Kaimano)

SABATO 22 GIUGNO

ore 18 – Centro Città – SPETTACOLI ITINERANTI con gli allievi della Scuola di Musica G Bottino e Corale Città di Acqui Terme (in caso di maltempo Chiesa di San Francesco)

ore 21:15 – Piazza Italia – YO YO MUNDI e PAOLO BONFANTI (in caso di maltempo Centro Congressi)

DOMENICA 23 GIUGNO

ore 19 – Centro Città – SPETTACOLI ITINERANTI sfilata per le vie della città con arrivo in Piazza Bollente a cura del CORPO BANDISTICO ACQUESE

ore 21 – Teatro Romano – CORO GosPav (in caso di maltempo Sala Ex Kaimano)