Gravissimo incidente stradale in corso Dante a Pontestura. Un mezzo pesante ha travolto un 89enne per cause ancora in corso di accertamento. I *Carabinieri* intervenuti hanno purtroppo constatato il decesso dell’anziano. Sono in corso le attività per ricostruire la dinamica dell’investimento e le eventuali responsabilità.

Correlati