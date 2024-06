L’improvvisa scomparsa del novese Roberto Rossi, DJ, cantante e organizzatore di tanti eventi musicali stimato da tutti i musicisti italiani e internazionali con cui ha interagito ad altissimo livello, ha lasciato un grande vuoto, in particolare nel suo mondo prediletto, quello del BLUES.

E’ stato pertanto inevitabile dedicare a Roberto la prima edizione di un progetto che era in cantiere da tempo.



SOLID BLUES “FESTIVAL DI MUSICA BLUES E DINTORNI”.

Rassegna dedicata a Roberto Rossi.

SOLID BLUES nasce a Novi Ligure, in totale autogestione condivisa tra la SOMS Novi Ligure e gli organizzatori dello storico Macallé Blues Festival.

Un progetto che punta a crescere nel tempo, e a portare a Novi il ruolo che merita e che Roberto aveva sognato nell’ambito della “sua” musica.

Il cartellone della prima edizione di SOLID BLUES è già molto ricco e ben bilanciato, e lascia spazio accanto a nomi di livello assoluto in ambito nazionale anche a chi ha il Blues nel sangue proponendo musica live sul territorio.

Gli spettacoli in scaletta sono 6, di cui quattro sono inseriti nel calendario estivo degli AperiSOMS, manifestazione giunta alla quarta edizione nel Giardino SOMS Novi in via Cavanna 12.

Gli altri due invece “invaderanno” il centro storico della Città il 26 luglio, inseriti nella rassegna estiva de I VENERDI DI LUGLIO grazie alla generosa ospitalità del Consorzio IL CUORE DI NOVI.



SOLID BLUES parte subito alla grande.

Mercoledì 26 giugno, alla SOMS, sarò di scena nientemeno che MAURIZIO “GNOLA GLIELMO in duo con CESARE “BIG C” NOLLI.

Grandi artisti, che tutti i Blues Lovers europei e non solo conoscono bene.



Maurizio “Gnola” Glielmo è artista dai lunghi e prestigiosi trascorsi nella scena del blues italiano. Durante gli anni ottanta a fianco del leggendario Fabio Treves calca i palchi dei più importanti festival, e partecipa alla registrazione di due album, poi subito dopo nel 1989 fonda la Gnola Blues Band con cui ha all’attivo sette album e varie collaborazioni e concerti in ambito nazionale ed internazionale: Sandra Hall, Roy Roberts, Van de Sfroos sono alcuni nomi.

Nel 2012 c’è l’incontro con Cesare “big C” Nolli Polistrumentista ( chitarra , batteria, basso, percussioni ), cantante, produttore che collabora da tanti anni con molti artisti nazionali e internazionali della scena blues e non solo, dalla Gnola Blues Band a Big Daddy Wilson, da Eric Bibb a Hans Tessink, dai Blind Boys of Alabama a Ruthie Foster a Vanessa Collier e con la sua band “The Goosebumps Bros” La lunga collaborazione con Glielmo dura tuttora, con la registrazione di due dischi oltre ad una intensa attività “live”.

In questi concerti vengono proposte sia composizione originali sia standard di blues decisamente arrangiati ed eseguiti con un sound unico e particolare.

Buon concerto con Maurizio “Gnola” Glielmo e Cesarone “big C” Nolli