Gli ideatori del GamondiumMusicFestival, il violinista Marcello Bianchi e la pianista Daniela Demicheli, saranno i protagonisti del secondo appuntamento della Stagione 2024, con un concerto dedicato alle colonne sonore composte per il grande schermo.

Domenica 23 Giugno alle ore 21, presso la chiesa castellazzese di Santo Stefano, con “Oltre l’arcobaleno” i due musicisti, che nel 2024 festeggiano 30 anni di sodalizio artistico – un cammino condiviso, fatto di entusiasmo e passione, di studio, di ricerca, di crescita, di scelte e di progetti, un cammino umano di stima e profonda amicizia – proporranno celebri ed indimenticabili brani di compositori come Morricone, Williams, Arlen, che hanno segnato la storia della musica per il cinema.

Il titolo del concerto del Duo Bianchi-Demicheli deriva proprio dal brano, tratto dal film Il Mago di Oz, che aprirà la loro esibizione: Over the rainbow, appunto, eletto dai discografici statunitensi “miglior canzone del XX secolo”.

L’ingresso al concerto è libero senza necessità di prenotazione.

Il GamondiumMusicFestival è promosso dalla SOMS di Castellazzo Bormida in collaborazione con il Comune e realizzato grazie al contributo della Fondazione CRT.