Metti un pomeriggio di fotografie a sculture milanesi, di racconti intorno una nuova installazione artistica, di chiacchiere su un romanzo che è anche narrativa di viaggio, di degustazioni di prodotti eccellenti e di musica in omaggio a un grande cantautore e sei a Cassine!

Venerdì 14 giugno dalle 17 alle 21, in un fazzoletto di paese tra la piazza della Ciocca e la piazza Vittorio Veneto, su cui affacciano la Chiesa di San Francesco e il Municipio, si susseguiranno quattro appuntamenti tutti da godere.

Nell’ex Oratorio di San Bernardino, alle ore 17, sarà inaugurata la mostra fotografica di Laura Cantarella. La fotografa ha immortalato alcune tra le più importanti opere milanesi dello scultore Leone Lodi, autore dei due gessi conservati nell’edificio, modelli preparatori per il monumento funerario in marmo della tomba Verri al Cimitero Monumentale di Milano.

A seguire, alle ore 17.30 l’artista Enrica Borghi illustrerà la proposta creativa dell’opera site-specific commissionata da Fondazione Matrice per l’ex Oratorio. Con l’occasione, saranno mostrati gli esiti del workshop realizzato dall’artista il 25 maggio con la comunità, adottando bottiglie di plastica colorata e la fotografia digitale come modalità consolidata nella produzione di Enrica Borghi.

Quindi, alle ore 18 la scrittrice Liana Pastorin presenterà “Controcanto” con Marina Paglieri giornalista e Otto Bugnano direttore generale di Fondazione Matrice un romanzo ironico e cinico che si svolge a Procida ma con flashback in altre città, come Bistagno, fondamentale per comprendere il carattere del personaggio principale del libro, in equilibrio tra diversi generi, dal thriller psicologico al noir, dal romanzo sentimentale alla narrativa di viaggio.

Alle ore 19 rinfresco curato da La Buteja di Giuditta sotto il portico del Palazzo del Municipio.

Alle ore 21 InterGenerazioniCreative 2024 in concerto con un tributo a Fabrizio De Andrè e alla PFM. Il concerto si svolgerà sul piazzale della Ciocca. La manifestazione, promossa dalla Associazione IRSAC, propone l’arte e lo spettacolo per l’educazione intergenerazionale offrendo ai giovani l’occasione di conoscere i generi musicali della seconda metà del novecento.

Insomma, Cassine offre un pomeriggio denso di opportunità per farsi conoscere e per stare insieme, assaporando l’inizio dell’estate.

Gli appuntamenti a ingresso libero rientrano in “Valbormidaexperience musica” e “Valbormidaexperience arte” le due anime del programma 2024 di iniziative culturali a cura di Fondazione Matrice ETS, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC.