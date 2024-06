venerdì 14 giugno alle ore 21,00 sul piazzale della Ciocca ritorna “InterGenerazioniCreative” la manifestazione che propone lo spettacolo come occasione per l’educazione intergenerazionale offrendo l’opportunità per i giovani di conoscere i generi musicali della seconda metà del novecento ed in particolare il Rock Progressivo, per questo il concerto sarà gratuito sino a esaurimento posti e, in caso di maltempo, si svolgerà presso la vicina chiesa di San Francesco.

La manifestazione, ideata da Francesca Petralia con la direzione artistica di Franco Taulino, quest’anno vedrà sul palcoscenico il musicista Aldo Ascolese, forse il miglior interprete delle canzoni di Fabrizio De Andrè, che con i “Beggar’s Farm” riproporrà, in buona parte, il repertorio del famosissimo Tour del ’79 che vide protagonisti insieme a Fabrizio De Andrè i componenti della “Premiata Forneria Marconi” meglio conosciuta come PFM.

Non mancherà l’esecuzione dei brani più significativi della carriera artistica sia del cantautore genovese che della PFM per completare il panorama musicale proposto, l’iniziativa ha appunto la finalità di valorizzare il Patrimonio Culturale rappresentato dalla musica e canzone italiana d’autore, focalizzando l’attenzione sul particolare momento creativo che si è sviluppato in Italia a partire dagli anni ’60.

L’edizione 2024 di “InterGenerazioniCreative” in continuità con l’ultima iniziativa dello scorso anno dedicata a Luigi Tenco e alla musica italiana d’autore tra Piemonte e Liguria vuole ricordare il legame tra il nostro territorio con Genova e la sua scuola musicale del secolo scorso.

L’iniziativa “InterGenerazioniCreative”, giunta alla quarta edizione, è organizzata dall’IRSAC – Istituto per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi APS di Cassine in collaborazione con il CSVAA – Centro Servizi per il Volontariato di Alessandria e Asti, la Fondazione Matrice ETS nell’ambito di “Valbormidaexperience (musica)”, Italia Nostra APS Sezione di Alessandria, l’Associazione “Progetto Musica” di Alessandria, il Corpo Bandistico Cassinese “Francesco Solia”, il Comitato della Croce Rossa Italiana e l’Associazione Pro Loco di Cassine nonché della LILT (Lega Italiana Lotta Tumori), con il patrocinio del Comune di Cassine e il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.