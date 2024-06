Capriata d’Orba. Incidente in via Mazzini all’intersezione con via Circonvallazione. Un motociclista ha tamponato un’autovettura, procurandosi lesioni agli arti. Soccorso dai *Carabinieri* e da personale del 118, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e cure

