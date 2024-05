Parcheggi l’auto regolarmente, pagando anche la sosta sulle strisce blu e quando torni te la ritrovi danneggiata. E’ accaduto questa mattina, venerdì 17 maggio ad alcune vetture in seguito ad un Sinistro autonomo senza feriti in corso Cavour, dove un’autovettura è andata a urtare contro altri veicoli in sosta.

Sul posto, i *Carabinieri* per i necessari accertamenti.