Sabato 18 maggio, alle ore 17:00, inaugura “Bellissimo.”, l’ultima opera di Giulio Alvigini. Installata in modo permanente su un’altura che segna il confine tra la Val Curone e la Val Grue, questa scritta artistica di sei metri e mezzo in legno e ferro è destinata a diventare un nuovo simbolo della regione.

L’opera di Alvigini, che richiama le grandi installazioni visive come quella di “Hollywood”, si distingue per il modo in cui celebra il paesaggio tortonese, un’area famosa tanto per le sue bellezze naturali quanto per la ricchezza delle sue tradizioni enogastronomiche e sportive. La scelta di una singola parola, “Bellissimo.”, incisa con fermezza e sottolineata da un punto fermo, riflette l’ambivalenza con cui l’artista affronta il concetto di bellezza nell’arte contemporanea.

Con questo gesto artistico caustico e ironico, Alvigini non solo rende omaggio ai luoghi della sua infanzia, ma invita anche il pubblico a riconsiderare il legame tra arte e paesaggio. La scelta di posizionare l’opera vicino alla Big Bench n. 129, una delle panchine giganti che punteggiano il paesaggio italiano, intende stimolare un dialogo tra arte, turismo e contemplazione della natura.

L’evento, sostenuto dal Comune di Casasco e dalla galleria MAG | Magazzeno Art Gaze, è stato curato da Filippo Mandirola, che ha giocato un ruolo cruciale nella realizzazione fisica e nel posizionamento dell’opera. Inoltre, la collaborazione con Bonobolabo ha permesso la creazione di una serie limitata di t-shirt e tote bag che celebrano l’installazione, disponibili per gli appassionati e i collezionisti.

“Bellissimo.” è un invito a conoscere e amare le meraviglie dei luoghi attorno a Tortona, recentemente riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Con il suo impatto visivo e il suo contesto culturale, l’installazione si presta a diventare un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e della natura, un luogo di riflessione sulla bellezza che ci circonda e su come essa venga rappresentata e valorizzata nell’arte.

