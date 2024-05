Al Centro Mater Dei di Tortona, ritorna all’ingresso della struttura il quadro della “Mater Dei” dopo il prezioso restauro voluto proprio in questo 2024 nel quale la Congregazione celebra l’anno mariano-orionino in occasione del centenario della data (30 luglio 1924) nella quale Don Orione ha annunciato la “Mater Dei” come titolo proprio della Madonna per la Piccola Opera della Divina Provvidenza.

Il quadro verrà portato in Santuario il prossimo 15 maggio in occasione della “Messa di famiglia”, alle ore 09.45 presieduta dal rettore don Renzo Vanoi, per la solennità di Don Orione nel suo XX° anniversario della Canonizzazione alla quale parteciperanno tutti i membri della Famiglia Carismatica Orionina di Tortona in particolare gli ospiti, personale, volontari ed amici delle opere di carità che ruotano intorno al Santuario ovvero Piccolo Cottolengo, le Suore della Casa Madre e il Centro Mater Dei. Un vivo ringraziamento alla cara amica Donatella Gabba che ha curato ed offerto il restauro.

