Sabato l giugno dalle ore 15,30, il complesso di Marengo sarà animato da un grande evento storico culturale “Marengo Antico con i Longobardi” nato da un’idea originale dell’Associazione “Tra Cuore e Mente”, condivisa e progettata con l’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei, insieme all’Associazione Lisondria Ades.

Al centro della giornata, “Frida va in scena”, la rappresentazione teatrale di parti del romanzo “Frida”, ambientato nella Fraschetta medievale, territorio colmo di storia la cui cultura affonda le proprie radici nell’alto medioevo.

Un teatro “in movimento” dove il pubblico seguirà i quadri rievocativi proposti dai gruppi artistici presenti in diversi punti del Complesso di Marengo, a partire dalla Torre di Teodolinda, per proseguire nel Parco, Foyer e Cortile. La tappa in Auditorium sarà invece dedicata a un talk storico culturale sull’epoca longobarda con la presentazione del libro “Frida” a cura dell’autrice Barbara Ferrari.

Per immergersi ancora di più nell’atmosfera di quei giorni lontani, gruppi artistici in costume animeranno la giornata con spettacoli musicali e di giocoleria medievale e con la presentazione di lavorazioni artigianali, mentre nei gazebo gastronomici, vivandieri in costume faranno degustare e racconteranno la storia di prodotti tipici della Fraschetta e non solo.

Visite guidate accompagneranno il pubblico in un percorso tra il Marengo antico e il moderno, dalle parti medievali quali la Torre di Teodolinda e la Chiesetta del Borgo Antico, al Marengo moderno, testimoniato dal Museo e dal monumento dedicato ai Prodi caduti della Battaglia.

Tante le associazioni e i gruppi storici coinvolti per far conoscere e rivivere Marengo di ieri con gli occhi di oggi:

Associazione Iside

La Gilda del Corvo Bianco

La Fara di Belmonte

Folet d’la Marga

Born to be happy

Lilibeth

I vivandieri:

Da Giannino – Elli Group – Cascina Moschino – Cà del Fico – Pagis Srl – Aspromiele – Playcialde – Tartù – Carlotta’s Bakery – Bevingros 1992