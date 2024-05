Pensando al Nord Europa il pensiero vola subito agli spettacoli astronomici che esso offre durante il corso dell’anno.

Partite con noi in un viaggio nei in Scandinavia Europa per scoprire le meravigliose e spettacolari Aurore boreali!

Vi aspettiamo sabato 25 maggio alle ore 21:00 in Osservatorio per saperne di più!

L’ingresso è gratuito per chi è già iscritto all’associazione di promozione sociale Astronomia e Ambiente e per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni.

Per iscriversi, compilare il form al seguente link: LINK FORM

Ricordiamo che è possibile pagare la quota associativa di 10€ all’ingresso direttamente in Osservatorio o, in alternativa, effettuare il pagamento mediante bonifico alle coordinate presenti nel form.

Al termine della conferenza sarà possibile osservare il cielo mediante la strumentazione dell’osservatorio.

In caso di maltempo le osservazioni saranno sostituite dalla proiezione di immagini astronomiche riprese dall’osservatorio.

COME PRENOTARE?

1. Collegarsi al sito https://www.officinescuola.it/eventi/

2. Accedere oppure registrarsi, cliccando su “Registrati” (obbligatorio il codice fiscale e la conferma della presa visione della privacy).

3. Cliccare su “Il programma”

4. Cliccare su “25 Maggio 2024”

5. Cliccare su “Dettagli e iscrizione”

6. Cliccare su “Iscriviti”

7. Cliccare su “Ok”

8. Arriverà una mail con la conferma dell’avvenuta iscrizione e il QR code. Stampatelo e/o mostratelo all’ingresso della conferenza.

COME RAGGIUNGERCI?

Ci troviamo a Casasco (AL) lungo la strada provinciale SP119.

Percorrete l’Autostrada Milano-Genova o Torino-Piacenza e uscite a Tortona. Continuate sulla Strada Provinciale per Caldirola; superata la Frazione Giarella, al bivio svoltate a destra seguendo le indicazioni per Casasco.

Proseguite fino al bivio per la frazione Magrassi e, a sinistra, dopo il cimitero, troverete l’Osservatorio ben visibile. I cartelli indicativi vi guideranno lungo le strade provinciali della Val Curone e della Val Grue.

Per ulteriori informazioni o domande non esitate a contattarci mediante e-mail all’indirizzo info@astroambiente.org o attraverso i nostri canali social.

