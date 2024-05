Sabato 18 maggio alle ore 20.30, al Teatro Civico di Tortona in via Ammiraglio Mirabello L’Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” guidata da Daniela Agostini presenta il saggio “Come una carezza” in ricordo del maestro Mario Zara, insegnante dell’Accademia recentemente scomparso.

Si esibiranno gli allievi dell’Accademia guidati dai maestri Margherita Fratini (violino), Tania Furia (canto), Gian Maria Franzin (pianoforte), Thierry Zins (chitarra), Riccardo Tosino (batteria), Alberto Ricci (pianoforte), Silvio Verri (violoncello), Luca Naclerio (pianoforte).

L’elenco dei ragazzi che saliranno sul palco del teatro lo trovate di seguito.